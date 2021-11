Välillä rassaa, kun näen kaiken silmukoina, sanoo neulomiseen hurahtanut käsityöyrittäjä

Jaana Kankaanpää

"Olen koulutukseltani vaatetuspuolen artesaani, mutta inhoan ompelua ja rakastan neuleita", Outi Markkanen tunnustaa. Makrameekursseja hän alkoi pitää, kun solmimisinnostus levisi

Kotkalaisen Noon-käsityömyymälän ovi käy tiuhaan. Asiakkaat ovat kuin karkkikaupassa, sillä hyllyt pursuavat toinen toistaan värikkäämpiä ja houkuttelevampia lankoja.

Myymäläpäällikkö Outi Markkanen on huomannut, että kun koronarajoitukset pakottivat ihmiset koteihin, moni tarttui käsitöihin. Myymälään tuli asiakkaita, jotka sanoivat, etteivät ole kolmeenkymmeneen vuoteen neuloneet, mutta haluaisivat nyt tehdä jotain.

"Innostuksen kasvun näkee lankamyynnissä. Nuoretkin ovat ihastuttavasti alkaneet tehdä käsitöitä", Markkanen kertoo.

Markkanen on pitänyt Noon-myymälää Karhulassa viitisen vuotta, mutta ollut yrittäjänä vuodesta 1988. Hän järjestää myymälässä monenlaisia käsityökursseja. Esimerkiksi makrameekurssit ovat olleet suosittuja.

"Makramee-tekniikka soveltuu melkein mihin tahansa. Sillä voi solmia tuotteita korvakoruista tyynyihin ja mattoihin", Markkanen opastaa.

Hän näyttää, miten tervalangasta saa solmituksi joulukoristeen. Makramee on solmimista, ja solmimiseen voi käyttää melkein mitä tahansa lankaa tai nyöriä. Työhön voi lisätä helmiä ja renkaita ja kruunata työn vaikka kiilleliimalla.

Solmiminen on vähän kuin pullan letitystä – kun sen oppii, työ valmistuu nopeasti. Muutamaa perussolmua sovelletaan eri tavoin.

Nuorimmat makrameekurssilaiset ovat olleet alle kymmenvuotiaita. Puolen päivän kurssilla ehtii tehdä seinävaatteen tai amppelin, eikä haittaa, jos työ jää kesken. Sitä voi jatkaa kotona.

Jaana Kankaanpää

Makramee on ikivanha solmimistekniikka, joka merimiesten mukana on levinnyt eri mantereille.

Enemmän kuin makrameesta Markkanen on innostunut neulomisesta ja etenkin neulekoneista. Hän on myynytkin neulekoneita ja opettaa niiden käyttöä.

"Neulekoneet on mun intohimo. Ensimmäisen neulekoneen sain ylioppilaslahjaksi, ja nukuin sen vieressä yötkin."

Markkanen suunnittelee sivutöikseen neuleohjeita käsityölehdille ja neulekoneiden maahantuojalle. Silmukkamäärät hän testaa ensin neulekoneella.

"Neulominen on ihanaa. Mun elämä on silmukoita. Välillä on tosi rassaavaa, kun näkee jotain, niin näkee sen heti silmukoina. Että miten tuon toteuttaisi neuleena."

Jaana Kankaanpää

Lankamyymälän käsityökursseilla käy enimmäkseen naisia. Nuorimmat osallistujat ovat olleet alle 10-vuotiaita.

Vaikka neuleet olisivat koulun käsityötunnilla jääneet kesken, Markkanen rohkaisee tarttumaan puikkoihin. Noon-myymälässä lankojen mukana annetaan aina ohje ja sitä voidaan käydä yhdessä läpi. Osa palaa jonkun ajan päästä myymälään nyssäkän kanssa ja sanoo, että tässä on tää vaihe, mites nyt. Markkanen auttaa eteenpäin.

Eniten Noon-myymälässä myydäänkin lankoja helppoihin ja lyhyisiin ohjeisiin, kuten myssyihin ja lapasiin, mutta myös islanninneuleet ovat viime aikoina olleet suosittuja. Jopa niin suosittuja, että joitain lankoja joutuu odottamaan. "Islantilaiset ovat todenneet, että suomalaiset ovat ihan hulluja. Se buumi vain jatkuu."

"Mutta innostan kaikkia, että siitä vaan tekemään. Tuottaa niin paljon mielihyvää, kun saa jotain valmiiksi."

Markkanen kilkuttaa kotonakin iltaisin puikkoja ja kuuntelee samalla ajankohtaisohjelmia. Mies ei ole innostunut neulomaan, vaan katsoo sivusta. "Häntä ärsyttää, kun mulla on kuulemma siinä neuloessa niin itsetyytyväinen ilme", Markkanen nauraa.

Jaana Kankaanpää

Noon-lankamyymälän nimi tulee neuleohjeen kirjaimista nurin-oikein-oikein-nurin.