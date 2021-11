WWF:n Vuoden luontokirjassa isä ja poika seikkailevat Suomen kansallispuistoissa

Tomi Kontio

Tomi Kontion itse ottamat kuvat kansallispuistoista värittävät hänen kirjansa sivuja.

WWF:n vuoden luontokirjaksi valittiin Tomi Kontion teos Kansallispuistojen kutsu. Voittajateoksen valitsi WWF:n hallituksen pitkäaikainen jäsen, oikeustieteiden tohtori Heidi Andersson. Kirjan on julkaissut Avain.

Kansallispuistojen kutsu kuvaa Suomen kansallispuistoja tarinallisella mutta informatiivisella otteella, WWF:n tiedotteessa kerrotaan. Kirjassa on tekstin lisäksi kirjailijan itse ottamia kuvia.

"Teoksessa kerrotaan sykähdyttävistä luontoelämyksistä, mutta myös kansallispuistoissa koetuista vastoinkäymisistä ja kommelluksista", Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan kirjasta välittyy aito rakkaus luontoon. Hän uskoo kirja tuovan luonnon lähemmäs kaikkia kansalaisia.

"Kirjan sanoma on, että ihminen on osa luontoa ja että luontoa tulee kunnioittaa. Se auttaa ymmärtämään, mikä rikkaus meillä on monimuotoisissa kansallispuistoissamme. Niitä kannattaa vaalia", Andersson sanoo.

Kansallispuistojen kutsu on kaunokirjallisesta tuotannostaan tunnetun Tomi Kontion ensimmäinen luontokirja. Luonto on aina ollut tärkeä osa kirjailijan elämää.

"Pienenä poikana kuljin paljon Itä-Helsingin lähimetsissä. Eräässä runokirjassanikin on omistettu kokonainen osio siellä kasvaville putkilokasveille", Kontio sanoo.

Teos syntyi Kontion ja tämän pojan kansallispuistoharrastuksen myötä. Alun perin parivaljakko retkeili kansallispuistoissa tutustuakseen luontoon, mutta kustantajan ehdotuksesta reissut päätyivät kansien väliin.

"Se, että kirja rakentuu isän ja pojan yhteisille retkille, tuo tekstin sellaisen lämminhenkisen mausteen", Kontio arvelee.

WWF on palkinnut vuoden luontokirjan vuodesta 1978 lähtien. Tänä vuonna kilpailu järjestettiin jo 44. kerran. Edellisvuosien tapaan kilpailuun osallistui jälleen laaja kirjo teoksia.

Kansallispuistojen kutsun ohella muut Vuoden luontokirja 2021 -finalistit olivat Kerttu Kotakorven Suomen luonto 2100 (Bazar), Antti Leinosen Mies ja ahma (Minerva), Eija Kujansuun Metsäjänis – utelias älykkö (Docendo) sekä Petri Keto-Tokoin ja Juha Siitosen Puiden asukkaat – Suomen puiden seuralaislajit (Gaudeamus).

Voittajateoksen valintakriteereinä olivat muun muassa teoksen soveltuminen suurelle yleisölle, luonnonsuojelusanoman edistäminen sekä teoksen monipuolisuus ja korkealaatuisuus.

