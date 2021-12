Elokuva: Mittari näyttää +50 ja savusumu kirvelee silmiä – suomalaiset tuottivat dokumentin, joka on tukehtuvan Intian hätähuuto

Invisible Demons – Tuhon merkit on ensimmäinen suomalaisten tuottama dokumentti, joka sai ensi-iltansa Cannesin elokuvafestivaaleilla.

Invisible Demons

Intian Delhissä savusumu kirvelee silmiä ja saastunut joki vaahtoaa kuin paholaisen kylpyamme.

Mitä ihmettä, sataako Intiassa lunta? Ei, valkoiset lautat eivät ole lunta, vaan kaiken tukahduttavaa vaahtoa, jota syntyy valtavien viemäriputkien oksentaessa lokavesiä jokeen. Paikalliset kahlaavat vaahdon seassa ja pirskottelevat pyhää vettä ylleen. Näky on painajaismainen. Kyseessä ei ole kuitenkaan dystopia, vaan köyhien arki Intian Delhissä.

Ilkka Vehkalahden tuottama, Cannesin elokuvafestivaaleilla ensi-iltansa saanut dokumenttielokuva Invisible Demons – Tuhon merkit pyörii nyt elokuvateattereissa. Ajankohta tuo vastapainoa joulun alla vellovan kulutushysterian keskelle. Saamme kurkistuksen oloihin, joissa muun muassa halpavaatteita tehtaillaan.

Hyönteismyrkky pöllyää ja sankka savusumu kirvelee silmiä. Moni yskii keuhkojaan pihalle. Puolella Delhin lapsista on vikaa keuhkoissaan. Dokumentin ohjaaja Rahul Jain kertoo olevansa "ilmastointilapsi" eli hän on Intiassa asuessaan viettänyt ison osan ajasta sisätiloissa, paossa saasteita ja kuumuutta. Kuvaushetkellä lämpömittari näyttää + 49,2. Ilmastonmuutoksen myötä tappohelteet voivat hyvin jatkua kuukauden verran. Valtaosalla kansasta ei ole asiaa sisätiloihin, vaan he polkevat riksaa, soutelevat saastuneella joella ja etsivät elantoa milloin mistäkin. Puhtaan veden hankkiminen rytmittää työ- ja koulupäiviä.

Toivon kipinät eivät juuri lentele, vaan paikallisten surkeus ja pilaantuneet maisemat ahdistavat. Ehkä onkin korkea aika ahdistua ja miettiä, mitä ilmastokriisille ja saasteille oikeasti tehdään.

Invisible Demons - Tuhon merkit. Ohjaus Rahul Jain. 1 h 10 min. Elokuvateattereissa nyt.