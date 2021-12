Sisustusohjelma näyttää, kuinka suomalaiset ovat joulunakin tyyliltään vaaleita ja hillittyjä – ja siinä on jotakin hyvin hermostuttavaa

MTV Oy / Janne Rehmonen

Suomen kaunein koti -sarjan joulujaksoissa Hanna Sumari tunnelmoi jouluisissa kodeissa ja antaa askarteluvinkkejä.

Kun ajat ovat haastavat, mieli kääntyy helposti askaroimaan kodin seinien sisäpuolelle. Maailman kaaosta ei voi hallita, mutta kotinsa sisustusta sentään voi.

Ehkä se selittää sisustusohjelmien suosiota. Suomen kaunein koti -ohjelmasta on tehty kolme joulujaksoa, joissa vieraillaan jouluisissa kodeissa.

Sarjaa katsoessa on käynyt selväksi, mitä tyylikkyys monen suomalaisen mielissä tarkoittaa: vaaleita sävyjä ja pelkistettyä sisustusta.

Oli itse rakennus sitten uusi tai vanha, sisustuksessa vilisevät samat elementit: vaalea sohva, avarat tilat, korkeakiiltoiset kaapit, makramet seinillä. Väri-iloittelua harrastetaan korkeintaan sohvatyynyissä.

Vaalean ihastelullakin on rajansa. Koteja on sosiaalisessa mediassa ehditty moittia liiankin yksitoikkoisiksi.

Vaaleat sävyt hallitsevat jossakin määrin joulujaksojakin: joulunpunaista ja vihreää on kodeissa säästelty. Sanat ”hillitty” ja ”minimalistinen” pääsevät taajaan juontaja Hanna Sumarin huulilta hänen tunnelmoidessaan joulukodeissa.

Ohjelman parasta antia ovat jouluiset askarteluvinkit: Sumarin opastuksella tehdään esimerkiksi kransseja, servetti-joulukuusia ja paperienkeleitä.

Joulu on kodikkuuden ja runsauden aikaa.

Vaikka vaaleus on kaunista, se on myös helposti hieman kolkkoa ja muodollista. Millintarkassa siisteydessä on myös jotakin hermostuttavaa. Täysvalkoisessa kodissa käteen ojennettu glögilasi nostaa välittömästi sykettä.

Minimalistisuudessa on toki puolensa: Joulu ei kaipaa ympärilleen loputtomasti sälää, vaan tunnelmaa saa luotua vähemmälläkin.

Valkea joulu on silti edelleen kauneimmillaan ulkona.

