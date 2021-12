Riku Rantala hurahti metsästykseen Madventuresin uutta kautta kuvattaessa – "En odota yhteiskunnan romahtamista"

Kari Salonen

Asioita, joita matkailussa tavoitellaan – arkirutiineista irtautumista ja eksotiikkaa – löytää Suomestakin enemmän kuin ennen, sanoo Riku Rantala.

"Meidän maa on paljon monimuotoisempi kuin itse ymmärrämme. Meillä on tosi paljon erilaisia tapoja elää", sanoo toimittaja Riku Rantala.

Rantalan ja Tuomas Milonoffin Madventures-matkailuohjelma tutustutti suomalaiset reppumatkailuun 2000-luvun alussa.

Viime vuonna nähtiin Madventures Suomen ensimmäinen kausi. Toinen kausi on kuvattu, Nelonen esittää sen tänä talvena.

Toisella kaudella käydään muun muassa Ahvenanmaalla ja koirien kanssa erämaassa pohtimassa erakkoutta.

Milonoff ja Rantala jututtivat myös metsästäjiä. "Siitä tuli samalla itselle uusi harrastus ja kiinnostuksen kohde. Kaupunkilaisena en ole ollut tekemisissä tällaisen toiminnan kanssa aikaisemmin. Kuvausten myötä piti suorittaa tutkinto ja ottaa asiasta selvää, se alkoi kiinnostaa."

Rantala kertoo, että metsästyksessä viehättää luonnossa oleminen, luonnon tuntemuksen lisääntyminen ja vastuullinen ruoka. Myös ikiaikainen vietti vetää metsälle.

Rantala ja Milonoff tutustuivat viime kaudella omavaraistalouteen, jonka harjoittajat varautuvat yhteiskunnan romahtamiseen.

"Siinä ehkä ajatus tuli, että olisi jotain taitoja omavaraisuuteen. En odota yhteiskunnan romahtamista. Metsästys on perinteinen taito, jota on hyvä ylläpitää."

Madventures Suomessa maistellaan erikoisuuksia. "Tykkään melkein kaikesta ruuasta", sanoo Rantala. "Mutta hylkeenräpyläsoppa oli hirveää."

Myöskään 20 vuotta muovikassissa kuivunut karhutassu ei maistunut.

Tulevalla kaudella sen sijaan maistuu lokki, Rantala paljastaa.

Riku Rantala syntyi opettajaäidin ja upseeri-isän perheeseen esikoisena ja kasvoi ensimmäiset vuodet Haminassa.

Sieltä kasvanut perhe muutti Helsinkiin ja Rantalan ollessa 6-vuotias Intiaan ja Pakistaniin. Rantala aloitti siellä koulun.

Perhe palasi Suomeen. "Tykkäsin koulusta, lukemisesta ja partiosta."

Lukion jälkeen hän ei löytänyt paikkaansa. Haminaan Rantala palasi seuraavan kerran Reserviupseerikouluun. "Harhailin Helsingin yliopistossa, harhailin Kadettikoulussa."

Sitten löytyi oma ala, journalismi ja kirjoittaminen. Rantala lähti Tampereen yliopistoon opiskelemaan tiedotusoppia.

"Vanha lukiokaveri Tunna, joka oli reppureissannut heti lukion jälkeen monena vuotena, innosti lähtemään kerran messiin. Siitä alkoi maailmanmatkailun ja työn yhdistäminen. Nyt tarinoiden kertominen ja reissaaminen on tuonut minulle leivän 20 vuotta."

"Olen onnekkaassa asemassa, mulla on kolme ihanaa poikaa ja vaimo."

Madventures Suomen tekeminen ei liity koronapandemiaan.

"2000-luvun alussa oltiin kehityksen aallonharjalla. Reppureissausilmiö alkoi kasvaa ja meistä tuli sen kasvot. Ajateltiin, voitaisiinko olla kotimaan matkailussa ja lähimatkailussa samanlaisessa tilanteessa."

Matkailuyrittäjille Rantala valaa uskoa tulevaisuuteen. "Kotimaan matkailu tulee kasvamaan, olen ihan varma."

Ilmastokriisi ja vastuullinen matkailu tekevät nousua. "Kotimaassa matkailu voi olla hyvinkin vastuullista ja vähäpäästöistä verrattuna moneen muuhun matkailuun."

Kansainvälisessä matkailussa on ongelma: se aiheuttaa paljon päästöjä. Rantala pohtii, onnistuisiko Suomi muuttumaan aidosti hiilineutraaliksi matkakohteeksi pitkällä aikavälillä, esimerkiksi muutaman vuosikymmenen päästä.

Rantala muistuttaa, että Suomeen tullaan katsomaan luontoa. Sen säilymisestä pitää pitää huolta.

"Hyvä puoli poikkeusajassa on, että ihmiset ovat alkaneet oivaltaa, miten täällä reissataan. Ollaan Madventuresissa Tunnan kanssa aina sanottu, että kannattaa jäädä edellisellä pysäkillä pois."

Isot matkailukeskukset on usein rakennettu parhaille paikoille. "Ihan mahtavat puolet on siinä, että jää edellisellä pysäkillä pois ja menee pienempään paikkaan. Kun systeemi ei pyöri vain matkailun ympärillä, pääsee lähemmäs paikallisten ihmisten arkea. Se tuo paljon lisää fiilistä matkailuun."

Rantala antaa lukijoille mikromatkailuhaasteen.

"Vedäpä karttaan rinkula kymmenen kilometrin päähän kodistasi. Katso karttaa Googlesta ja mieti, mitä kaikkea kiinnostavaa rinkulan sisällä on, missä et ole ikinä käynyt. Haja-asutusalueella rinkulan voi kolminkertaistaa. Aivan varmasti löytyy jotain, missä on mahtavaa käydä. Menkää heti ensi viikonloppuna."

Mitä kotimaan matkailulle tapahtuu, jos koronaviruksesta joskus päästään eroon? Lähtevätkö ihmiset ulkomailla?

"Varmaan tulee notkahdus, kun kaikki lähtevät – vai lähtevätkö? En itse tiedä, lähtisinkö. Nuoremmalle ihmiselle maailmanvalloittaminen on aina isompi asia."

Madventuresin uudet jaksot tulevat Ruutuun 19. tammikuuta.