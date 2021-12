Ansioristillä palkittu MT:n toimittaja Kimmo Lundén: "Laatujournalismille on aina kysyntää ja maailmassa niin paljon raportoitavaa!"

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Kimmo Lundén kävi viime viikolla politiikan toimittajien matkalla Brysselissä. "Matka oli ensimmäinen toimittajamatka puoleentoista vuoteen, ja komissiokin melkein tyhjä, kun kaikki ovat etätöissä."

Toimittajan perustehtävä ei ole muuttunut mihinkään, vaikka välineet ovat kehittyneet ja internet mullistanut median käyttöä.

"Perustehtävämme on kertoa kuulijoille ja lukijoille aiheista, jotka ovat heille tärkeitä ja toimia vallan vahtikoirana niin julkisella puolella kuin yritysmaailmassa. Toimittajan työ on siitä kiinnostavaa, että pääsee uutisten lähteille ja haastattelemaan parhaita asiantuntijoita." Näin ajattelee työstään ja ammatistaan Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja Kimmo Lundén. Hänet tunnetaankin osaavana, sivistyneenä ja aiheesta kuin aiheesta innostuvana toimittajana.

Lundénille, 60, myönnetään itsenäisyyspäivänä Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi. Työnantaja Viestimedia jakaa sen MTK:n kanssa yhteisessä henkilökunnan vuosijuhlassa tammikuussa – jos koronatilanne sallii. Tänä vuonna juhla jäi pitämättä.

"Arvostan ansioristiä suuresti, ja pidän sitä tärkeänä tunnustuksena työlleni."

Lundén tuli toimittajaksi MT:hen viisi vuotta sitten. Sitä ennen hän työskenteli vuodesta 1990 taloustoimittajana Turun Sanomissa ja Kauppalehdessä, toimituspäällikkönä Tekniikka&Taloudessa ja toimittajana Talouselämässä.

"Lukuisia haastatteluja ja kolumneja on tullut tehtyä, maailmassa on niin paljon raportoitavaa! Olen seurannut taloutta laidasta laitaan: työmarkkinoita, EU:ta, politiikkaa, pankkeja ja rahoitusta. Välillä työ on painottunut energiaankin, täällä MT:ssä olen seurannut elintarviketeollisuutta ja kauppaa, rakentamista ja välillä merimetsojakin."

Lundén opiskeli Turun yliopiston valtiotieteellisessä ekonomistiksi, ja opintoja on myös The London School of Economicsista ja Oxfordin yliopistosta.

"On hienoa, että talousjournalismiin ymmärretään mediassa taas satsata. Se kiinnostaa, koska se on yhteinen nimittäjä kotitalouksien ja politiikan päätöksenteossa. Esimerkiksi MT on panostanut hienosti metsätalouteen. Uskon muutenkin, että laatujournalismille on aina kysyntää."

Yksi iso huoli on, korona.

"Minusta on tärkeää, että toimittaja tapaa ihmisiä. Pelkään, että jos tämä jatkuu pitkään, jututkin alkavat näyttää siltä, että niitä tehdään kotona. Uutiset eivät kävele kotiin, vaan hyvä toimittaja liikkuu, ja haastateltavatkin kaipaavat tapaamisia ja vaikka yhteisiä lounaita."



Lundén on toiminut eri mediataloissa muun muassa pääluottamusmiehenä, tälläkin hetkellä Journalistiliiton valtuustossa varajäsenenä. Hän sai viikko sitten Journalistiliiton ansiomerkin työstään.

"Olen pitänyt luottamustehtäviä näköalapaikkoina toimialalle ja alan yrityksiin. Välillä on jouduttu erittäin vaikeisiin tilanteisiin ja olen ollut liiton juristipalveluiden tukkutilaaja. Arvostan Journalistiliiton osaamista."

Lundén on toiminut myös journalistien ja esiintyvien taiteilijoiden sekä suorajäsenten työttömyyskassa Finkan hallituksen puheenjohtajana. Sen liittäminen ensi vuoden alussa aloittavaan avoimeen työttömyyskassaan oli melkoisen iso ponnistus. Lundén toimii jatkossa Finkasta, Teollisuusliiton ja Rakennusliiton työttömyyskassoista muodostetun A-kassan hallituksen jäsenenä. Kassassa on yli 200 000 jäsentä.

Kuoleeko printtimedia? Sitä Lundén selvitti Sanomain Säätiön stipendiaattina Oxfordin yliopiston Reuters Instituutissa vuosina 2008–2009.

"En keksinyt hopealuotia eikä sitä ole keksinyt kukaan jälkeenpäinkään. Mutta silloinen johtopäätökseni on voimassa: kunkin median tulee itse valita tie, jolla pärjää ja erottautuu. Mielenkiintoisella sisällöllä ja hyvin toimitetulla laatujournalismilla on aina kysyntää verkossa ja printissä", Lundén uskoo.

Jo ennen MT:hen tuloaan häntä kiinnosti lehden erikoinen kulku vastavirtaan: media oli pahassa murroksessa, mutta MT piti levikkinsä, lisäsi lukijoitaan, teki tulosta ja oli hyvässä työantajamaineessa.

"Haastattelin Medialiiton kustantamaan kirjaan MT:n päätoimittajana aiemmin työskennelleen Lauri Kontron. Hän kertoi, että kun muu media vähensi aluetoimituksiaan, MT teki päinvastoin eli palkkasi aluetoimittajia ympäri Suomen. Näytti olevan ihan oikeaan osunut päätös. Olemme valtakunnallinen media, meitä seurataan ja arvostetaan, ja verkkoa lukee yhä useampi."

Lundén laskee itsensä kaupunkilaiseksi, sillä hän on syntynyt Turussa ja asuu Espoossa. Hän harrastaa purjehdusta ja mökkeilee saaristossa,Turun Kakskerrassa. Maatalouskytköskin mieheltä löytyy.

"Vaimoni Tuulan vanhemmat pitivät maitotilaa Vehmersalmella eli nykyisessä Kuopiossa. Olin lehmipaimenessa muutamia kertoja ja heinätöissä myös, mutta sain niin pahan heinänuhan, että minut vapautettiin tehtävästä."

