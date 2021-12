Riku Rantala vinkkaa: Matkailuyrittäjä, panosta someen, tarinoihin ja ruokaan – ihmiset kaipaavat aitoutta, Michelin-tähden kokkia ei tarvita

Ihmiset & kulttuuri

Kari Salonen

"Tulevaisuudessa jokaisen matkailupalvelutuottajan on tarkkaan tunnistettava, millaisia tarpeita some aiheuttaa matkailijoille", toimittaja Riku Rantala sanoo. "He haluavat tietää, mitkä ovat viisi parasta paikkaa ottaa kuva tai tehdä Insta-story. Kun tyypit jakavat kokemuksiaan, siinä pitää auttaa. Samalla auttaa itseään." Tägien pitää olla kunnossa, jotta somessa pääsee kuvasta yhdellä napautuksella palveluun. "Tarinallisuus on isossa roolissa sosiaalisen median logiikassa. Jokaisella on tarina. Se ei ole pinnallista, jos tarina on tosi", Rantala sanoo. Esimerkiksi pohjoissavolainen maaseutumatkailuyrittäjä voi kertoa, että sama suku on 300 vuotta viljellyt ja kasvattanut karjaa, osaamisella ja tekemisellä on pitkät juuret. "Isoisä kalasti sieltä ja mennään nyt samaan paikkaan, tehdään ruokaa." "Ihmiset tykkäävät jakaa ruokaa sosiaalisen median palveluissa. Olemme aina istuneet yhteisen ruokapöydän ääreen ja jakaneet ruokakokemusta, sitä jaetaan myös virtuaalisesti." Michelin-tähden kokkia ei tarvita, vaan hyvät perusasiat: kalaa, metsien antimia ja riistaa läheltä. "Perunoita, joita viljelty 300 vuotta samassa pellossa. Ne ovat kokemuksia. Uskon, että sellaista aitoutta ihmiset kaipaavat." Aiheet Riku Rantala some