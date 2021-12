Nämä joulukukat pitävät suosionsa vuodesta toiseen, mutta yksi on pysynyt kärjessä

Joulu on kukka-alan suurin sesonki, ja jouluna suomalaiset suosivat suomalaista.

Jaana Kankaanpää

Vaaleanpunainen hyasintti tuo moneen kotiin joulun tuoksun.

Joulukukkakaupan arvo on noin sata miljoonaa euroa. Joulukukkia kasvatetaan noin sadalla puutarhalla eri puolilla Suomea, ja suomalaisten suosikkikukat ovat pysyneet samoina vuodesta toiseen, kerrotaan Kauppapuutarhaliitosta.

Joulukukkien ykkössijaa pitää hyasintti, ja niistä vaaleanpunainen, joita hyasinteista ostetaan 39 prosenttia. Valkoisia ostetaan 30 ja sinisiä 27 prosenttia. Tänä vuonna Suomessa on viljelty 2,9 miljoonaa hyasinttia.

Hyvänä kakkosena tulee joulutähti, joita on viljelty Suomessa tänä vuonna 2,7 miljoonaa kasvia. Eniten eli 65 prosenttia viljellään punaisia joulutähtiä, mutta erikoisvärien suosio kasvaa: vaaleanpunaisia tai persikanvärisiä on joulutähdistä jo noin 12 prosenttia. Vajaa neljäsosa joulutähdistä on valkoisia.

Ritarinkukkia eli amarylliksiä on kaupoissa noin 1,1 miljoonaa. Niistäkin punaisia on yli puolet ja valkoisia neljännes. Muut ovat vaaleanpunaisia tai kaksivärisiä.

Lue myös:

Miten valitaan kestävä joulukukka? Puutarhatoimittaja Säde Aarlahti kertoo, kuinka joulun tunnelma syntyy kasveilla

Näin saat joulukukat kestämään ja hyvällä tuurilla saat kasvatettua niistä ensi jouluksikin koristeet