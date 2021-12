Kun Tukholmaan pääsee taas, niin päiväristeilyllä ehtii käydä ainakin yhdessä kaupungin hienoista näyttelyistä – poimi tästä parhaat tärpit

Tuukka Ervasti

Millesgården on Carl ja Olga Millesin upea taiteilijakoti vastapäätä Värtanin satamaa Lidingön kaupunginosassa.

Kun matkustaminen on hieman helpottunut, moni aloittaa lähimatkailusta ja varaa joulumatkaksi tutun Ruotsin-risteilyn.

Tallink-Silja kulkee Helsingistä molemmilla laivoilla tammikuun kymmenenteen päivään asti, jolloin Silja Serenade jää seisomaan ja palaa hiihtolomien alla takaisin. Turku–Tukholma-reitillä laivat kulkevat normaalisti.

Viking Linen Helsinki–Tukholma-reitillä seilaa vain M/S Gabriella, eli lähtöjä on joka toinen päivä. Muilla reiteillä laivat kulkevat normaalisti.

Vaikka olisi vain päiväristeilyllä, Tukholmassa ehtii käydä ainakin yhdessä kulttuurikohteessa, ellei sitten halua vain kuljeskella ihastelemassa kaupungin jouluvaloja. Seuraavassa muutama tärppi.

Reippaan kävelymatkan päässä Värtanin terminaalista ja lähellä Ropstenin maanalaisasemaa on Millesgården, kuvanveistäjä Carl Millesin kotimuseo.

Upeaan taiteilijakotiin noustaan taivaallisia portaita pitkin, ja pihallakin voi ihastella toinen toistaan komeampia veistoksia.

Milles antoi talonsa Ruotsin kansan käyttöön jo vuonna 1936, parikymmentä vuotta ennen kuolemaansa, koska hänellä ei Olga-vaimonsa kanssa ollut lapsia.

Millesin talon vieressä on Gunnel och Stigs hus, missä näyttäytyy ruotsalaistyylinen Svensk Tennin sisustus. Talossa asui Millesin sihteeri Anna Hedmark. Astiosta ja muotoilusta kiinnostuneiden kannattaa vielä käydä tutustumassa museon Stig Lindberg -näyttelyyn, joka on esillä helmikuun puoliväliin asti. Stig Lindbergin Gustavsbergille suunnittelemia astioita on paljon suomalaiskodeissakin.

Uudenvuodenaattona Ruotsissa saatettiin kattaa pöytä näinkin näyttävästi, kertoo Nordiska-museon katetut pöydät -näyttely.

Djurgårdenin alueella on runsaudenpulaa käyntikohteista. Vuosittain siellä käy peräti 15 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisenä vastaan tulee Nordiska Museet, missä parhaillaan on menossa Paris of the North -näyttely. Näyttely esittelee NK-tavaratalon käsityönä tehtyjä muotiluomuksia eri vuosikymmeniltä.

Asut heijastavat historiaa. 1900-luvun alussa puvut olivat vielä pitkiä, mutta sata vuotta sitten 1920-luvulla Chanel loi pikkumustan, kun maailmansodan jälkeen oli paljon nuoria leskiä. 1940-luvulla tulivat jakkupuvut, koska toisen maailmansodan jälkeen naiset piti saada töihin.

Museon toinen erikoisnäyttely kertoo jäätikön sulamisesta. Pysyvissä näyttelyissä voi ihmetellä ruotsalaisia perinteitä tai hakea inspiraatiota vaikka joulupöytään katettujen pöytien näyttelystä.

Nordiska-museo esittelee NK-tavaratalon räätälöityä muotia eri vuosikymmeniltä. 1920-luvulla muotiin tulivat pikkumustat.

Djurgårdenin uusin museo on hylkymuseo, missä voi seistä kuin meren pohjassa katsomassa Itämeren syvyyksissä makaavia hylkyjä. Vaasa-museossa Vaasa-laivan hylky on nostettu ylös ja rakennettu sen ympärille museo – hieno nähtävyys sekin.

Abba-museo on houkutellut väkeä jo kohta yhdeksän vuotta.

Jos se on jo tuttu, vieressä on Liljevalchsin taidehalli ja uusi lisärakennus, joka valittiin jo ennen sen valmistumista Ruotsin kamalimmaksi rakennukseksi.

Astrid Lindgrenin saduista kiinnostuneet suuntaavat Junibackenin satumaailmaan.

Tukholman vanha kaupunki on nähtävyys jo itsessään, mutta kun tekee mieli sisätiloihin, niin kuninkaanlinnan naapurissa sijaitseva Nobel-museo on käymisen arvoinen paikka. Koska Nobel-juhlat peruttiin jo toisena vuonna peräkkäin, niin museoon on pystytetty näyttely, missä esitellään juhlia pukuloistosta ruokiin ja kattauksiin.

Nobel-juhlien ruokiin hankitaan Pohjoismaiden parhaita raaka-aineita.