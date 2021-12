Loimulohiyrittäjä palasi Brysselin joulutorille

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Hugo Levy tuli Saksan Frankfurtista loimuttamaan lohta Brysselin joulutorille jo kahdeksannen kerran.

Hugo Levy palasi perheineen myymään ja kypsentämään loimulohta Brysselin joulutorille. Viime vuonna Brysselin suosittu joulutori oli kokonaan kiinni, kun koronapandemia jylläsi Belgiassa.

Myyntikojuja on vieri vieressä Sainte Catherinen torilla, iltavalaistun goottilaisen kirkon juurella. Glögiä, vohveleita, makkaraa,... ja Frankfurtista matkanneen Hugo Levyn loimulohiannoksia.

"Lohi on Norjasta, me saavuimme Frankfurtista jo 22. marraskuuta", kertoo saksalaissyntyinen Levy MT:lle.

Sade vihmoo tiistai-iltana. Torilla on ihmisiä, mutta ei tungokseen asti.

Tiistai-ilta ja korona-aika eivät ole paras yhdistelmä lohenpaistajallekaan. Tulen loimussa kypsyy lohta kolmeen loimulautaan kiinnitettynä. Hugo Levy näyttää kuvaa viikonlopulta: paistoarinan sivuilla on niin monta tulessa mustunutta loimulautaa kiinnitettyine kaloineen kuin tilaan mahtuu. Kauppa kävi ja annokset maistuivat!

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Valoa, ihmisiä, tunnelmaa. Brysselin joulutori on levittäytynyt keskustan usealle aukiolle, kuva Place de la Bourselta.

Loimutus vaatii malttia. Kypsentäminen loimulautaa vasten kestää noin 45 minuuttia.

"Merisuolaa, sokeria", Levy kertoo hierovansa kalan pintaan mausteeksi.

Mies kertoo tulleensa jo kahdeksan vuoden ajan Brysselin joulutorille kojuineen. Loimutettaessa avotulella Levy sanoo käyttävänsä pyökkiä. Kuiva, tiivis pyökkipuu palaa tasaisesti.

Brysselin ilta on marras–joulukuun taitteessa lämmin – ainakin avotulen ääressä.

Place Sainte-Catherine on muutaman korttelin päässä kuululta Grand-Placen torilta.

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Torille pääsi koronapassitta, mutta mikäli aikoi ostaa jotain kojuista tai juoda lämmintä, mausteista gluhweinia, kävelyalueen eri puolilla oli pisteitä, joista koronapassia näyttämällä sai alueelle tarvittavan rannekkeen. Maskisuositus näkyi myös kaduilla, joukkoliikenteessä maski on ollut pakollinen.Belgiassa koronatartunnat olivat kasvussa marraskuun lopussa ja sairaalahoidossa raportoitiin olleen 3 500 potilasta.Brysselin keskustassa joulutori on levittäytynyt parin kilometrin kävelyetäisyydelle. Noin 200 joulukojua on vähemmän kuin normaalisti joulun aikaan.Le manège D'Andréa. Brysselin torin kuuluisa karuselli on taas paikallaan Place Sainte-Catherinen aukiolla. Joris Andréa pyöritti ylpeänä karusellliaan, Andréa reissaa karusellinsa kanssa, ja Brysseliin hän toi sen Ranskan Toulousesta.Ympäri, ympäri, ympäri. Marokkolainen Amen auttoi kahta poikaansa kiipeämään alas eläinhahmojen selästä.

Entä mikä 20-vuotiaan karusellin käsintehdyistä eläinhahmoista, höyrykoneesta, yksisarvisesta ja muista vempeleistä on suosituin istuttava?

"Kameleontti! vastaa karuselliyrittäjä Andréa vakuuttavasti.

Kameleontin selkäpanssarista aukeaa luukku, josta kömmitään sisään ja ajelulle.

Andrèa sivelee hahmon suomuista maalattua puupintaa: kukin suomu on käsin kaiverrettu. Jättiliskon suu aukeaa ja menee kiinni mekaanisilla kahvoilla, joita pystyy käyttämään istumalaatikosta.

Vaikuttavaa pleikkarisukupolvellekin!

Karusellikierros kolme euroa, kympillä neljä ajelua.

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Joris Andrea pyöritti ylpeänä karusellliaan Brysselin joulumarkkinoilla.

Brysselin historiallisella Grand-Placella on komea joulukuusi tutulla paikallaan. Aiemmin kuusen lahjoittivat suomalaiset, tänä vuonna 18-metrinen ledivalaistu kuusi on kaadettu Brysselin naapurikunnasta, flaaminkielisen Dilbeekin puutarhasta.

Iso kuusi korvattiin istuttamalla tilalle kymmenen uutta mäntyä. Ei vielä aivan metsä, mutta näin luonto uudistui pieneltä osin Belgiassa.

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Ei tungosta arkena, mutta väkeä oli sentään liikkeellä sateellakin.

Joulumarkkinat ovat Brysselissä levittäytyneet usealle kadulle. Grand-Placella valoshow valaisi rakennuksia ja toria puolen tunnin väliajoin.

Vaikka sade hieman vihmoi, ihmiset kaduilla vaikuttivat hymyileviltä.

Joulun odotusta oli selvästi ilmassa.