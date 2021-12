Video: Paikallislehden ilmoitusmyyjä Anssi Kukkonen ryhtyi pystymetsästä Aitoon kyläkauppiaaksi – Nyt hän tekee kaupalla omaperäisiä sketsivideoita kavereidensa kanssa

Tuorein projekti on kuusiosainen, film noir -henkinen dekkariparodia Anssin Kaupan pakokaasumysteeri.

Aitoon kylästä uhkasi kadota ainoa kauppa, kun Kesko lakkautti Suomen pienimmän Siwan alkuvuonna 2017. Kauppajätti Kesko osti Suomen lähikauppaketjuun kuuluneet Siwat ja Valintatalot itselleen edeltävänä vuonna.

Paikallisen Sydän-Hämeen lehden ilmoitusmyyjä Anssi Kukkonen ei seurannut tumput suorina kylätien hiljenemistä. Hän ryhtyi kauppiaaksi rakkaudestaan kotiseutuun ilman päivääkään alan työkokemusta.

Tunnetun urheiluselostajan täysnimikaima muutti Aitooseen vuonna 2000. Hän tykästyi vireään ja omaleimaiseen hämäläiskylään.

"Ajattelin, että kyllähän kylässä pitää kauppa olla. Onnistuin jotenkin keplottelemaan tämän homman itselleni. Ostin Keskolta kalusteet ja tuttu kiinteistönomistaja suostui tekemään kanssani vuokrasopimuksen."

Anssi Kukkonen on pitänyt nyt neljä ja puoli vuotta kyläkauppaa Pälkäneeseen kuuluvassa Aitoossa. Kokematon yrittäjä kohtasi alussa vaikeuksia laittaessaan kauppaa pystyyn. Onneksi Anssin kaupalle jäi töihin kaksi entistä Siwan työntekijää, heistä on ollut iso apu.

Pirkanmaan vuoden kyläksi 2002 ja 2019 valitussa Aitoossa asuu reilu 500 asukasta. Kylä tunnetaan erityisesti kesäisin järjestettävästä rockfestivaali Aitoon kirkastusjuhlista. "Kirkkareiden" aikaan myös Anssin Kauppa tekee vuoden suurimman liikevaihdon.

Aitoossa sijaitsee myös yli 200 oppilaan Anna Tapion koulu. Se on Suomen ainoa uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yläkouluikäisten sisäoppilaitos. Kukkosen mukaan koulun oppilaat käyttävät viikkorahansa kaupalla karkkiin, sipseihin, limsaan, energiajuomaan ja jäätelöön.

Kesä on kyläkaupan sesonkiaikaa, koska silloin Aitoon asukasmäärä lähes tuplaantuu. Kaupasta tulee kylän keskus, kun ihmiset kahvittelevat ulkopöydissä.

Anssin kauppa kuuluu itsenäisten kauppiaiden 2006 perustamaan M-ketjuun, jolla on yli 50 myymälää ympäri maata. Kauppiaat päättävät itse tuotevalikoimasta ja M-ketju auttaa lähinnä yhteisostoissa.

Nykyajan kyläkaupassa tarjotaan paljon oheispalveluita. Anssin kaupalla on esimerkiksi Alkon noutopiste, Matkahuolto, Veikkaus, sähköauton latauspiste ja kukkien tilausmahdollisuus. Kyläkauppa on usein ihmisille täydennysostospaikka ja isot hankinnat tehdään marketeista.

"Turha siitä on urputtaa. Kyläkaupan pitäminen on mahtavaa hommaa. Olen pysynyt leivän syrjässä kiinni ja vanhaksi menevät ruokatuotteet päätyvät syötäväkseni."

Anssin Kauppa ei ole talvikuukausina pelkästään elintarvikemyymälä. Kukkonen on tehnyt muutaman kaverinsa kanssa kyläkaupalla videoita, jotka ovat herättäneet huomiota huumorillaan ja omaperäisyydellään. Esimerkiksi verkkojulkaisu Kulttuuritoimitus.fi nosti kaupan videot "Parasta juuri nyt" -artikkeliinsa.

Tuorein projekti on kuusiosainen, film noir -henkinen dekkariparodia Anssin Kaupan pakokaasumysteeri. Kukin jakso kestää noin viisi minuuttia ja videot voi katsoa Anssin Kaupan YouTube-kanavalta.

"Videoiden ajatuksena on esitellä huumorin keinoin rentoa maalaismeininkiä, Aitoota, seudun lähituotteita ja toki myös kauppaa. Pääasia on kuitenkin oma tekeminen, sen hauskuus ja mielekkyys sekä myös tarkoituksellinen erilaisuus", Kukkonen sanoo.

Videoita tehdään neljän hengen ydinporukalla. Ohjaajana, kuvaajana ja leikkaajana toimii pälkäneläislähtöinen Pyry Vaismaa, joka voitti Pikku-Finlandian ylioppilaaksi kirjoittaessaan 2019. Hän on käsikirjoittanut Ylen tuottaman Törmäyskurssi-sketsisarjan.

Kukkonen ja Vaismaa vastaavat myös käsikirjoituksista. Kaksikon lisäksi videoissa näyttelevät aitoolaiset Jarmo Salonen ja Elise Hirvonen. Salonen toimii Aitoossa puualan yrittäjänä ja Hirvonen hieroja-yrittäjänä.

Rami Marjamäki

Videoprojekti sai alkunsa juhlatilaisuudessa, joka järjestettiin sen kunniaksi, että Aitoon alakoulu säästyi lakkautukselta. Kukkonen yhytti koulun pihalta Pyryn ja tiedusteli, tahtoisiko nuori mies tehdä kyläkaupallekin sketsejä.

"Haluan ehdottomasti tukea videoiden tekemisellä oman kylän kauppaa. Minulla on syvä rakkaus Aitoota ja ylipäätänsä suomalaista maaseutua kohtaan", Vaismaa tuumii.

Pyry ja Anssi huomasivat nopeasti käsikirjoituksia laatiessaan, että heillä on samantyylinen absurdi ja pöhkö huumorintaju. Anssin kaupan lyhytfilmeissä kaurismäkihenkinen lakonisuus kohtaa Monty Pythonin.

Teoreettista filosofiaa Helsingin yliopistossa opiskeleva Pyry Vaismaa kuvaa elokuvamakuaan pikkuporvarilliseksi. Hän pitää erityisesti Hollywoodin kultakauden klassikoista, kuten Casablancasta, John Fordin Etsijöistä ja Howard Hawksin tuotannosta. Kotimaisesta sketsiviihteestä miehet nostavat suosikeikseen Tankki täyteen, Studio Julmahuvin ja Velipuolikuun.

"Tankki Täyteen -sarjan nerokas ja hidas maalaiskomedian meininki on ujuttunut videoihimme tiedostamatta", Vaismaa pohtii.

Rami Marjamäki

Suomalaisista kauppiaista esimerkiksi Sampo Kaulanen ovat brändännyt itseään sosiaalisessa mediassa. Nelosella on puolestaan esitetty tänä vuonna tositelevisio-sarjaa K-supermarket-kauppiaiden elämästä.

Aitoon Anssin Kaupan sketsihenkiset lyhytelokuvat eroavat selvästi tosi-tv:stä ja somemainonnasta. Videoissa ironisoidaan suoraan nykyaikaista tuotesijoittelua, Kukkonen muistuttaa.

Projektin mottona on, että aina kun repliikit on muistettu ja sanottu oikein, on homma purkissa. Amatööriys tuo videoihin persoonallisuutta.

Pienellä kyläkaupalla on lopulta vähän tapoja erottautua kilpailijoistaan. Anssi Kukkonen pyrkii sijoittamaan hyllyihin mahdollisimman paljon lähiseudun tuottajien herkkuja.

Esimerkiksi Penttilän tilan palkitut perunarieskat ovat hittituote. Lähiseudulla on myös kolme erilaista pienjäätelön tuottajaa ja Rautajärveltä tulee Teerimäen chilisoosia.

"Pöljäilevät videot ovat toinen keinomme erottautua muista kaupoista. Työryhmämme asenne on melkoisen punk: ei tarvitse osata, tärkeää on tekeminen ja etenkin yhdessä tekeminen."

Videot tehdään tiiviinä rykäyksinä sunnuntaiaamuisin, jolloin kauppa on kiinni. Kuvausten päätyttyä alkaa karonkkajuhla. Seuraava lyhytelokuvakin on suunnitteilla ja se kuvataan maaliskuussa.

Sketsit ovat myös tuoneet Aitooseen uteliaita faneja. "Ihmiset saattavat lausua kaupalla videoidemme repliikkejä tai kyselevät niiden tiimoilta: "Voiko tätä chilisoosia oikeasti syödä tai haistanko pakokaasua. Se on tosi hauskaa", Kukkonen iloitsee.

Rami Marjamäki

Anssi Kukkonen ja Pyry Vaismaa suunnittelevat jo kyläkaupan yläkerrassa seuraavaa sketsivideota. Lyhytelokuvia kuvataan kyläkaupalla yleensä neljän hengen ydinporukalla.

