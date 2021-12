Kiristyvät rajoitukset saattavat perua konsertit, mutta joulukirkkoon päässee vaikka ilman koronapassia

Maria Miklas

Joulukirkko on monelle suomalaiselle perinne. Kuvituskuva Vantaan Pyhän Laurin kirkosta.

Seurakuntien konsertit voivat peruuntua, mutta joulukirkko todennäköisesti järjestetään, kertoo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen asiantuntija Kimmo Nieminen.

"Niissä kirkon tapahtumissa, joita nämä rajoitukset koskevat, on ollut tähän mennessä mahdollisuus joko seurata rajoituksia, tai käyttää koronapassia."

Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi konsertit ja yhteislaulutapahtumat. Jos rajoitukset kiristyvät, ne joudutaan perumaan.

Sen sijaan seurakunnan omissa tiloissa tapahtuvia jumalanpalveluksia rajoitukset eivät koske. Uskonnonharjoittaminen on suojattu perustuslaissa, joten uskonnollisten tilaisuuksien rajoittamisen kynnys on korkea.

Tähän mennessä uskonnonharjoittamista ei ole haluttu rajoituksilla hankaloittaa, ja näin tuskin käy nytkään.

"Piispat ovat itse ohjeistaneet, että kirkoista täytetään vain kolmasosa", Nieminen kertoo.

Ohjeistukset ovat olleet piispojen yhdessä sopimia, mutta hiippakunnat ovat tiedottaneet niistä itse. Siksi painotuksissa voi näkyä alueellisia eroja.

Tavoitteena on hänen mukaansa ollut pitää kirkkojen omat ohjeistukset samansuuntaisina yleisten ohjeistusten kanssa. Näin toimittaneen myös jatkossa.

"Toisella puolella on ihmisten oikeus uskonnonvapauteen ja oikeus käydä kirkossa. Toisella puolella on sitten se, että miten kirkossa käyminen on varmasti turvallista kaikille."

Seurakunnan tilojen kapasiteetti on kirkon työntekijöiden tiedossa, ja sisään otettavien ihmisten määrää on ainakin paikoin laskettu ovella. Näin toimitaan näillä näkymin myös joulukirkoissa.

Joulukirkkoja pyritään Niemisen mukaan järjestämään niin, että halukkaat voivat niihin turvallisesti osallistua. Jumalanpalveluksia voidaan esimerkiksi järjestää useammassa kirkossa kuin yleensä, tai porrastetusti.

Seurakunnat tiedottavat omista menettelyistään esimerkiksi verkkosivuillaan.

"Tavoitehan tietenkin on, että ihmiset eivät turhaan matkustaisi, ja sitten eivät pääsisikään kirkkoon", Nieminen sanoo.

Monet vaikuttavat myös joulun alla käyttäneen omakohtaista harkintaa, ja jättäneet tulematta esimerkiksi konsertteihin, vaikka se on ollut koronapassilla mahdollista.

"Pääosinhan ihmiset ovat terveyteen liittyvissä asioissa hyvin vastuullisia", Nieminen arvioi.