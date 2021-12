Mauri Kunnaksella jouluun liittyy vahva pyhyyden kokemus – Joulupukki-kirja muutti elämän suunnan, vaikka itse valkoparrasta hän näki lapsena vain jalat

Kirjailija Mauri Kunnas on innokas jouluihminen. Klassikkoteoksesta Joulupukki on tehty 40-vuotisjuhlapainos.

Mummulassa Vammalassa vietetyt isot sukujoulut olivat erityisen mieleenpainuvia Mauri Kunnakselle ja antoivat aineksia myös supersuositun Joulupukki-kirjan (1981) tunnelmiin. Sen jälkeen Kunnas on tehnyt vielä kolme kirjaa Joulupukista. Joulupukki ja Noitarumpu -kirjasta hän on tehnyt myös suositun animaatioelokuvan.

Joulupukki on todennäköisesti syypää siihen, että Mauri Kunnaksesta tuli ammattikirjailija. Kolmekymppinen Turun Sanomien pilapiirtäjä ja sarjakuvataitelija teki kuvakirjan vanhasta valkoparrasta vuonna 1981. Joulupukki oli hänen kolmas lastenkirjansa, sitä edelsivät Suomalainen tonttukirja (1979) ja Koiramäen talossa (1980).

Jo Kunnaksen ensimmäiset kuvakirjat kävivät mainiosti kaupaksi, mutta vasta Joulupukki räjäytti suosion. Kirjaa on myyty 28 maassa peräti yli kaksi miljoonaa kappaletta. Suomalaisten lisäksi saksalaiset ja japanilaiset ovat olleet erityisen ihastuneita Joulupukkiin.

Nyt kirjasta on otettu Suomessa 40-vuotisjuhlapainos. Kunnas mutustaa joulutorttua kustannusyhtiö Otavan yläkerrassa Helsingissä. Hän on loukannut selkänsä lumitöissä, joten tuoli on valittava tarkkaan.

"Vaikka kaikki tuntevat joulupukin, Suomessa ei ollut julkaistu yhtään kirjaa, joka kertoo sen touhuista. Vietin silloin aikaani toimittajien sakissa ja päätin kuvata journalistisella otteella, miten Joulupukin vuosi kulkee."

Nuori pilapiirtäjä pohdiskeli, onko kirjan aihe liian kaupallinen, koska jo 1980-luvun alussa rikkaiden mukuloille valmistettiin valtavasti lahjoja. Hän ei silti antanut sen häiritä työtänsä.

"Kun sain käsiini Joulupukin ensimmäisen kappaleen mietin, että kirja on täysi susi. Rupesin heti tekemään seuraavaa kuvakirjaa Koiramäen lapset kaupungissa. En ole vieläkään täysin sinut Joulupukin kanssa."

Kunnas muistaa, kun Otavan väki soitti Frankfurtin kirjamessuilta teoksen ilmestymisen jälkeen, että Joulupukki menee kaupaksi kuin häkä. Silloin Kunnaskin käsitti, että jotain merkittävää oli tapahtumassa.

Pilapiirtäminen ja sarjakuvien tekeminen jäivät vähitellen, kun lapsiakin tuli, ja Kunnas keskittyi kuvakirjojen tekemiseen.

"Amerikasta tulee vieläkin yhteydenottoja. Ihmiset muistelevat lukeneensa Joulupukin lapsuudessaan ja kyselevät, mistä kirjan voisi yhä saada. Hauskaahan se on."

Vammalan kauppalassa 1950 syntynyt Mauri Kunnas ei nähnyt lapsuudessaan joulupukkia kokonaisuudessaan.

"Yhden kerran joulupukki tuli sisälle, kun olin ihan pieni. Menin piiloon sängyn alle ja muistan vain sen jalat. Minua koitettiin maanitella esiin, mutta en tullut."

Myöhemmin joulupukki ilmestyi Vammalassa vain kuistille, kopisteli siellä hetken ja jutteli isän kanssa. Mauri pelkäsi joka joulu, tuleeko ukko tupaan. Helpotus oli suuri, kun joulupukki jätti vain lahjasäkin jaettavaksi.

Kunnasten koko perhettä yhdistää rakkaus jouluun. Aikuiset lapset Jenna ja Noora saapuvat Helsingistä perheineen neljäksi päiväksi Mauri ja Tarja Kunnaksen luokse joulunviettoon Espooseen. Hälinä on melkoinen, koska isovanhempien luokse tulevat tytärten kumppanit, kissat ja kaksi lastenlasta.

Lastenlapset katselevat innolla isoisänsä kuvakirjoja ja unileluna Herra Hakkarainen on tärkeä nelivuotiaalle Pyrylle.

"Jouluun tulee pieni särö, koska kissat tappelevat välillä. Meidän kissamme on porukan vanhin ja raukka on vähän alakynnessä."

Joulupöydässä ei ole kinkkua, koska nuorempi sukupolvi on käytännössä kasvissyöjiä. "Ostamme pienen kappaleen kalkkunaa ja vaimo tekee perinteisesti hiton hyvää suolalihaa naudasta. Rosolli on minulle tärkeä jouluruoka ja perinteinen lanttulaatikko on pirun hyvää. Tietysti tarjolla on olutta."

Kirjailija söi aiemmin jouluisin paljon konvehteja, mutta lääkäri kielsi suklaan kohonneen verensokerin takia. Lipeäkalaan hänelle jäi lapsuudesta kammo sen karmeasta hajusta.

40 vuotta sitten ilmestyneen Joulupukki-kirjan menestys käänsi Mauri Kunnaksen elämän suunnan. Pilapiirtäminen ja sarjakuvien tekeminen jäivät vähitellen, kun lapsiakin tuli, ja Kunnas keskittyi kuvakirjojen tekemiseen.

Pyhien aikaan Espoossa soivat esimerkiksi tutut Elviksen, Dean Martinin, Bing Crosbyn joululaulut. Phil Spectorin joululevyä on veivattu jo 40 vuotta. Kotimaisistakin uppoavat vanhat klassikot kuten Tonttuparaati.

"Olen vanha jäärä, enkä tiedä uudempia joululauluja. Esimerkiksi Vesa-Matti Loirin kappaleet ovat jääneet oudoiksi."

Joululahjoja perheessä jaetaan runsaasti ja varsinkin tyttäret näkevät vaivaa niiden eteen. Nykyään kaikkea tavaraa on Kunnaksillakin liikaa, mikä vie vähän makua lahjoista.

"Kyllä mä silti itsellenikin joitakin kirjoja haluan, yleensä ne liittyvät Beatlesiin. Itse asiassa rupesin jo teini-iässä ostamaan omat joululahjani, jotta sain varmaan päälle mitä halusin", Mauri Kunnas kertoo.

Joulun valmistelut aloitetaan hyvissä ajoin. Vaimo kantaa kotiin kynttelikköjä ja Maurikin nauttii puuhailusta. Naisväellä on aina joku väriteema kuusen koristelussa.

Kunnaksella jouluun liittyy vahva pyhyyden kokemus. Hän muistuttaa, että pohjoisen joulu on maailman vanhin juhla, jolloin pimeys kääntyy valoksi. Sitä on vietetty jo ennen kristinuskon aikaa.

"Koen vieläkin jouluna sukupolvien jatkumon. Vainajat ovat silloin lähellä. Kun muut painuvat nukkumaan, menen sohvalle maaten ja tuijottelen kuusta. Keskustelen silloin menneiden sukupolvien kanssa. Minulla on voimakas tunne joulusta."

Kuvakirjojen piirtäminen ei ole tuntunut koskaan työltä, vaan rakkaalta harrastukselta. 71-vuotias kirjailija toivoo, että saisi jatkaa kirjojen tekoa vielä ainakin 10–15 vuotta.

Mauri Kunnaksen ura suosittuna lastenkirjailijana on kestänyt jo yli 40 vuotta. Kodin alakerran työhuoneessa syntyy edelleen kuvakirja vuodessa. Uusin Kuka kaappasi auringon? -kirjan tarina perustuu Kalevalasta löytyvään runoon auringon ryöstöstä.

Tietokone on tullut mukaan työprosessiin, mutta ensimmäiset luonnokset syntyvät lyijykynällä pieneen kokoon. Väritys- ja läpipiirtämisvaiheessa Mauri kuuntelee äänikirjoja, erityisesti dekkareita.

Eläkkeelle luokanopettajan työstä jäänyt Tarja Kunnas on tärkeä kumppani lastenkirjojen teossa. Aikaa vievä värittäminen on pääasiassa vaimon vastuulla.

Mauri Kunnaksen lapsuudessa 1950-luvulla monet naapuruston pojista harrastivat Vammalassa piirtämistä. Sarjakuvat, kuten Nakke Nakuttaja, Davy Crockett, Robin Hood ja Aku Ankka olivat isoja innoittajia.

"Olen huolimaton piirtäjä. Omasta mielestäni minulla on hyvä avaruudellinen näkeminen. Pystyn toistamaan asentoja ja kaikkea mahdollista."

Kuvakirjojen piirtäminen ei ole tuntunut koskaan työltä, vaan rakkaalta harrastukselta. 71-vuotias kirjailija toivoo, että saisi jatkaa kirjojen tekoa vielä ainakin 10–15 vuotta, pidempäänkin – jos terveys sallii.

Mauri Kunnaksen kuvakirjat on suunnattu ennen kaikkea lapsille, mutta satusedällä on paljon aikuisfanejakin. Esimerkiksi monet tutkijat ovat kertoneet hänelle ottavansa Kunnaksen kirjat esiin, kun oikein ahdistaa.

"Itsekin luen edelleen Carl Barksin vanhoja Aku Ankkoja. Suosikkejani ovat Tyhjälän joulu, Kultainen kypärä ja tarina, missä Roope-setä etsii piparjuurilastia. Viisikot ovat myös hienoa luettavaa varsinkin sängyssä. Saa lukea puoli sivua ja nukahtaa."

Mauri Kunnas ja Tarja Kunnas, Joulupukki 40 juhlapainos, Otava 2021, 52 sivua.

Vammalan kauppalassa syntynyt Mauri Kunnas ei nähnyt lapsuudessaan joulupukkia kokonaisuudessaan.

