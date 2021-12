<section><h2>Testaa, kuinka hyvin tunnet Suomi-filmit!</h2><p></p></section><section><h2>1.Mink&auml; elokuvan loppurepliikki kuuluu:&nbsp;&rdquo;Ajattelin min&auml; sanoa sinulle, &auml;l&auml; tule haudallenikaan - mutta tule sent&auml;&auml;n&rdquo;?</h2></section><section><h3>2. Mik&auml; Suomi-filmin t&auml;htipari kohtasi toisensa Kulkurin valssissa (1941)?</h3></section><section><h3>3. Mik&auml; oli Tuija Halosen roolihahmo elokuvassa On lautalla pienoinen kahvila (1952)?</h3></section><section><h3>4. Kuka n&auml;ytteli kuvassa vesisuihkun saavaa talonmies Pikkaraista Pekka Puup&auml;&auml; -elokuvissa?</h3></section><section><h3>5. Miss&auml; Komisario Palmu-elokuvassa esiintyy Mauno Koivisto?</h3></section><section><h3>6. Kuka on kuvassa oleva tunnettu elokuva-alan vaikuttaja?</h3></section><section><h3><p>7. Vesa-Matti Loiri ei poikkeuksellisesti esiinny elokuvassa Uuno Turhapuron veli (1994). Kuka on t&auml;m&auml;n elokuvan p&auml;&auml;osassa Uunon veljen&auml;?<strong></strong></p></h3></section><section><h3>8. Kenen romaaniin perustuu elokuva Maa on syntinen laulu (1973)?</h3></section><section><h3>9. Mink&auml; paikkakunnan miehet ovat keski&ouml;ss&auml; elokuvassa Talvisota (1989)?</h3></section><section><h3>10. Miss&auml; Suomen kunnassa Pekko-elokuvat on kuvattu?</h3></section><section><h3>11. Mist&auml; elokuvasta on repliikki: "Se on niin pojat, ettei rehellinen ty&ouml; oo koskaan kannattanut. Eik&auml; kannata."</h3></section><section><h3>12. Kuka iskelm&auml;laulaja teki paluun valkokankaalle Aki Kaurism&auml;en elokuvassa Mies vailla menneisyytt&auml; (2002)?</h3></section><section><h3>13. Mik&auml; on katsotuin kotimainen ensi-iltaelokuva vuoden 1970 j&auml;lkeen?</h3></section><section><h3><p>14. "Jaa-a, Helsinki on kaunis kaupunki, mutta liika kiire pilaa senkin." Kuka elokuvahahmo lausui t&auml;m&auml;n repliikin?</p></h3></section><section><h3>15. Kuka ohjasi vuonna 2010 ensi-iltaan tulleen elokuvan Napapiirin sankarit?</h3></section><section><h3>16. Kuka n&auml;yttelij&auml; on naisp&auml;&auml;osassa Juho Kuosmasen ohjaamassa palkitussa elokuvassa Hymyilev&auml; mies (2016)?</h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>