Iskikö taas joulustressi? Ensi vuonna voi ottaa kiinni martan armollisesta vinkistä: "Joulun nautinto syntyy ennakoinnista"

Joulun suorittaminen on viime vuosikymmeninä yleisesti ottaen vähentynyt, vaikka perinteistä pidetäänkin kiinni.

Lari Lievonen

Joululahjojen ja -korttien suhteen suuntaus on ollut järkevä: "Antamisen määrä ei ole niinkään tärkeää vaan aito halu muistaa", summaa Marja Kuuteri.

Joulunvietto on muuttunut huomattavasti 1980-luvulta, toteaa Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Marja Kuuteri.

Varsinkin siivouksen suhteen muutos on ollut valtava. "Meillä oli aikanaan joulukalenteri, jonka yksi luukku totesi: 'Jos et vietä joulua komerossa, ei kaappeja tarvitse siivota.' Se on jäänyt elämään lupauksena helpotuksesta."

Asiantuntijana hän lisää, että toki perusteellisempikin siivous on perussiivouksen lisäksi väliin tarpeellinen, mutta jouluun sitä ei tarvitse liittää.

39 vuotta marttajärjestön eri tehtävissä toiminut Kuuteri lisää, että myös ruokien suhteen muutosta on tullut.

"Ihmiset jakautuvat ehkä kahtia. Osa haluaa ehdottomasti ne perinteiset jouluruuat ja osa haluaa myös jotain uutta."

Pysyvä trendi on halu keventää sangen raskaasti sulavia jouluherkkuja. "Kun meidän ruokavalio on keskimäärin muuten keventynyt, perinteiset ruuat tuottavat ehkä aiempaa enemmän ähkyä."

Valmisruuat ovat tulleet jäädäkseen. Niitä voi ostaa paitsi ruokakaupasta myös usein esimerkiksi tilaamalla työpaikkaruokaloiden kautta.

"Toki on ihmisiä, jota haluavat opetella, tehdä ja säilyttää perinteitä joulupöydässä."

Martoilta on ilmestynyt Joulukirja. Siitä ja verkkosivuilta löytyy ohjeita. Arkisin voi apua kysyä myös chat-palvelusta.Sen vastauksia vuosien varrelta on kerätty vihjepankkiin, jossa on joululle oma osio.

"Kaksi peruskysymystä on ylitse muiden. Ne ovat imelletyn perunalaatikon ohje ja kinkun paisto. Jotenkin jo ajattelisi, että ne tunnetaan, mutta silti ne toistuvat."

Marttapiirien kurssit vetävät joulusta toiseen hyvin. Ruokakursseja pyritään joka vuosi hieman muuntelemaan ja Pirkanmaan martoilla puutarha-asiantuntijan vetämät jouluasetelmakurssit ovat suosittuja.

Tarkasteltaessa yhteiskuntaa yleisemmin Marja Kuuteri arvioi, että joulun kaupallisuus on hieman hellittämään päin.

"Sellainen tuntuma minulla on, että hillittömästä lahjojen määrästäkin on päästy. Sama näkyy myös siinä, että joulukorttien lähettäminen ja siihen liittyvä stressi ovat vähentyneet. Antamisen määrä ei ole niinkään tärkeää vaan aito halu muistaa."

"Veikkaan, että stressittömyys lisääntyy tänä vuonna myös sen vuoksi, että vapaata on vain muutama päivä viikonlopun yhteydessä. Moni ottaa sen vuoksi valmistautumiset kevyemmin."

Lapsiperheille joulu voi olla aikatauluttamisen paikka, kun halutaan viettää aikaa molempien isovanhempien kanssa.

Kuuterin omat lapset ovat aikuisia ja ensimmäiset lapsenlapset aivan pieniä. Hän tietää, että kaikki isovanhemmat toivovat pääsevänsä osallisiksi siitä ilosta, jota leikki-ikäisille tuottaa lahjojen avaaminen.

Silti järkevä sopiminen auttaa vähentämään suorittamista.

"Esimerkiksi joka toinen joulu yhdessä ja joka toinen toisessa paikassa, ettei pyhistä tule pelkkää autossa istumista lapsille. Ei joulu ole sen kummempi kuin muukaan yhdessä vietettävä aika."

Marja Kuuterin omat joulut ovat perinteisiä. Hän tunnustautuu jouluhössöttäjäksi, koska hän rakastaa ruuanlaittoa ja muutakin valmistautumista.

Viime jouluihin vaihtelua on tuonut esimerkiksi se, kun perinteisiä ruokia on muokattu vegaanisiksi.

Tietty aikatauluttaminen on Kuuterin mielestä osa joulua. On käynti haudoilla, joulusauna ja ruokien syöntiä yhdessä tiettyyn aikaan.

"Monissa perheissä varmaan myös pelataan lautapelejä. Itselläni aatto huipentuu sen jälkeen suklaaseen ja dekkariin."

Hänen tärkein vinkkinsä joulustressin välttämiseen on yksinkertainen. "Aloittaa valmistelut pikkuhiljaa jo marraskuun lopulta. Joulun nautinto syntyy siitä ennakoinnista."