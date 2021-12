Uusia viruslääkkeitä pian tarjolla koronaan – purevat todennäköisesti myös rokotesuojaa väistäviin virusmuunnoksiin

Timo Filpus

Koronavirukseen tepsivät lääkkeet eivät tapa itse virusta, mutta estävät sen lisääntymisen ihmisen soluissa.

Kuten on nähty, koronaviruksen aiheuttamat kuolemat ja vakavat infektiot eivät ole vielä kadonneet rokotteista huolimatta. Apua ongelmaan saatetaan saada kahdesta uudesta viruslääkkeestä. Toisen, molnupiraviirin, on jo brittien lääkeviranomainen hyväksynyt käyttöön. Toiselllakin, Paxlovid-nimisellä, on tiedotteiden mukaan saatu lupaavia hoitotuloksia.

Lääkkeet eivät tapa koronavirusta, mutta estävät niiden lisääntymisen ihmisen soluissa. Siksi on tärkeää aloittaa hoito mahdollisimman varhain taudin alussa. Samoin periaattein käytetään viruslääkkeitä influenssassakin. Kumpaakin koronalääkettä otetaan tabletteina muutaman päivän ajan. Alustavissa tutkimuksissa ne ovat vähentäneet sekä kuolemia että sairaalahoidon tarvetta tehokkaasti. On myös todennäköistä, että ne purevat virusmuunnoksiin, jotka väistävät rokotesuojaa.

Ilmeisen hyvien lääkkeiden käyttöä mutkistanee tarve varmentaa tauti koronatestillä.

Linkki tiedeartikkeliin

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.