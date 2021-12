Brittitoimittajalle piirtyi Vihdin Ojakkalasta pysyvästi mieleen lounasaikaan alkanut talven sininen valon kajastus

Juha Roininen / EUP-IMAGES

Aktiiviuransa toimittajana ja konsulttina tehnyt David Haworth muisteli Vihdissä viettämiään jouluja. Devil's corner -pubi Brysselissä tarjosi haastattelulle suojan sateelta.

Tarina saa yllättävän käänteen.

Minkälaista on viettää joulua Brysselissä? Traditiot, perinteet, ruoka?

”En ole koskaan viettänyt joulua Brysselissä, aina jossain muualla!”

David Haworth, 80, on toimittajana ja kolumnistina seurannut Suomea ja suomalaista kulttuuria 1970-luvun alkuvuosista lähtien. Koronapandemia on parin viime vuoden ajan estänyt senioritoimittajan vierailut Suomessa. EU-korttelien läheisyydessä asuva Haworth on pysynyt Brysselissä.

Erityistä syytäkään Bryssel-kotikaupunkinsa boikottiin Haworth ei mainitse, mutta missä muualla brittitoimittaja on viettänyt joulujaan?

Useita jouluja Vihdin Ojakkalassa, Norjan Geilossa, Yhdysvaltain Washingtonissa, Pohjois-Irlannin Belfastissa, Saksan Bambergissa, Itävallan Wienissä,...

Wieniin Haworth oli matkaamassa tänä joulunakin ystävien ja sukulaisten luo.

Maailmaa kiertänyt toimittaja, konsultti ja kolumnisti muistelee ensimmäistä vierailuaan Suomessa vuosina 1971–1972.

International Herald Tribune, joka nykyisin tunnetaan New York Timesina, lähetti Pohjoismaista kirjoittaneen toimittajansa Suomeen tekemään teemanumeroa.

Lehteä pidetään ensimmäisenä maailmanlaajuisena sanomalehtenä. New York Times osti Herald Tribunen vuonna 2013, johon päättyi IHT-brändin julkaisukin.

”Suomi oli ulkomailla hyvin vähän tunnettu yhteiskunta tuohon aikaan, presidentti Kekkosen aikaan”, Haworth muistelee ensimmäistä vierailuaan Suomessa.

”Kaikki halusivat puhua kanssani!” toimittaja muistelee tuon ajan haastattelujaan ja toimittajan työtään Suomessa.

Sittemmin Haworth on vieraillut Suomessa 1–2 kertaa vuosittain. 60-vuotispäivikseen hän varasi Helsingistä vanhan Pressiklubin Rautatieaseman yläkerrasta, missä klubi silloin sijaitsi.

Onnittelukävijöihin lukeutui myös silloinen pääministeri, Paavo Lipponen (sd.) Haworthin ystäväpiiristä.

Haworth kertoo Lipposen houkutelleen aikoinaan kaksikon kantapubiksi muodostuneeseen Old Hackiin, pubiin vastapäätä massiivista EU-komission Berlaymont-päärakennusta.

Juha Roininen / EUP-IMAGES

Brysselin joulumarkkinat avattiin koronapandemian jatkuessa. Markkinat levittäytyivät kojuineen usean korttelin alueelle Brysselin historiallisessa keskustassa. Kuva on Place de la Boursen aukiolta.

Tänään Old Hack on ollut jo pidempään suljettuna. Komissiokin on hiljentynyt, kun koronapandemia on pakottanut EU-korttelien toimistoista väen etätöihin koteihinsa.

Berlaymont tuntui joulukuun alussa epätodellisen hiljaiselta. Vartijat vahtivat harvalukuisia vierailijoita ja EU-virkamiesten ja -naisten kulkua.

Turun Sanomien EU-kolumnistina toistakymmentä vuotta kirjoittaneen Haworthin mieli tekisi yhä toimittamiseen. Työtarjoukset ovat harventuneet.

”Olin pitkään akkreditoituneena toimittajana EU:n komissiossa, mutta en enää. Toimittajien tapaamiset olivat päivittäisiä, kun komissio piti briefejään. Nyt pitäisi erikseen sopia, jos haluaisi nähdä kollegoita”, Haworth vertaa aikaan ennen koronaa.

Brysselissä hän avusti kirjeenvaihtajana myös laajalevikkistä Irish Independentiä.

Devil's corner -pubi Brysselissä tarjosi haastattelulle suojan sateelta. Ulkona oli suhteellisen lämmitä, mutta kosteaa.

Belgian pääkaupungissa joulutori oli levittäytyneenä parin neliökilometrin alueelle Grand-Placen kortteleissa. Sainte-Catherinen aukiolla tuttu karuselli pyöritti tauon jälkeen jälleen lapsia.

Vuosi sitten Brysselin joulutorit kojuineen olivat koronan vuoksi kokonaan suljettu. Koronapassi ja maski vaadittiin niin torin kojuissa kuin pubeissa ja ravintoloissakin.

Juha Roininen / EUP-IMAGES

Karuselli on vuodesta toiseen Brysselin joulutorin suosikkeja.

David Haworth muistelee lämpimästi jouluja Vihdin Ojakkalan maalaispitäjässä ystävänsä Matti Kohvan perheen vieraana. Vuonna 2015 edesmennyt Kohva oli suomalainen televisiotoimittaja sekä suhdetoiminnan ja vaikuttajaviestinnän asiantuntija.

Agronomiksi valmistunut Kohva työskenteli 1963–1965 Yleisradion maatalous- ja metsätoimittajana, sitten maatalouden suhdetoimintakeskuksen johtajana ja Mainostelevision asiaohjelmien päällikkönä ja suomalaisen elinkeinoelämän mediasuhteita länsimarkkinoilla edistävän Finnfacts-instituutin johtajana. Suomen liityttyä Euroopan Unionin jäseneksi 1995 Kohva valittiin Helsingin kaupungin EU-toimiston päälliköksi edistämään Helsingin asemaa unionissa.

”Ojakkalasta mieleen on piirtynyt se talven sininen valon kajastus, joka alkoi lounasaikaan. Ja lumessa kävellessä syntyvä ääni”, David Haworth kuvaa innostuneesti muistiin jäänyttä lumen narskuntaa.

”Mind blowing”, britti huudahtaa olutlasinsa ääressä.

Turussa vierailleena Haworth mainitsee Joulurauhan julistuksen Tuomiokirkon kellonlyönteineen kauniina perinteenä.

Juha Roininen / EUP-IMAGES

Brysselin joulutorille hohkasi lämpöä Frankfurtista kalaa savustamaan tulleen loimulohiyrittäjän Hugo Levyn nuotio.

Washingtonissa Haworth johti vuosina 1979–1983 EU-lähetystön viestintää. USA:ssa jouluaika alkoi kiitospäivän kalkkunalla ja päättyi joulukalkkunaan.

”Nautin myös amerikkalaisesta joulunvietosta, siihen valmistautumisesta, huomiosta ja hypestä. Mutta sitten tulee Tapaninpäivä ja amerikkalaiset palaavat töihinsä. Se katkaisee joulusesongin tylysti. Ei sovi minulle.”

Kirjojen ystävänä joulun pyhät välipäivineen on Haworthille lepoa, lukemista ja musiikkia. Hyvällä tuurilla myös kävelyä lumisessa metsässä.

Suomessa entisellä toimittajalla oli totuttautumista täkäläiseen joulukinkkuun.

Wienissä joulun pyhinä ja välipäivinä Haworth suunnitteli valmistavansa ystävilleen ja avopuolisolleen kalkkunaa, ruusukaalia ja jouluvanukasta.