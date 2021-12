Villin konekauppiaan arkea: lento Eurooppaan, vuokra-auto alle ja baanalle – "Pakko on hyvä opettaja"

"Pohjanmaa on pikku-Italia", sanoo Tomas Kjellman ja määrittelee maatalouskonekauppansa linjan: "Teemme kaiken itse." Oma tekeminen ulottuu tuontiin, kuljetuksiin ja pitkälti myös huoltoon.

Johannes Tervo

"Olen kyläkaupassa syntynyt ja kasvanut kaveri, josta tuli maatalouskonekauppias", Tomas Kjellman kertoo.

"Pakko on hyvä opettaja", Tomas Kjellman sanoo.

Puhe on eurooppalaisista kielistä, joista Kjellman osaa monia. Esimerkiksi italiaa.

"Kirjoita, että tulen toimeen italiaksi", Kjellman haluaa täsmentää.

"Se alkaa sujua, kun olen ollut muutaman päivän Italiassa. On ollut pakko oppia."

Ab Tomas Kjellman tuo maatalouskoneita ja varaosia monesta maasta. Italia on yritykselle tärkein.

"Meillä on siellä yli 20 tavarantoimittajaa."

Kjellman kiittää italialaista laatua ja tekemisen tapaa.

"Se on huippua. Italia on osaava maa. Pohjois-Italiassa on sama mentaliteetti kuin täällä Pohjanmaalla", hän innostuu vertaamaan.

"Kummassakin paikassa työtä tehdään hyvällä asenteella. Isoin ero on siinä, että Pohjois-Italiassa on ehkä noin sata kertaa enemmän väkeä kuin Pohjanmaalla."

"Pohjanmaa on pikku-Italia", Kjellman määrittelee.

Tomas Kjellman on syntynyt Ähtävällä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Hänen isoisänsä perustama Kjellman & co -kauppa toimii yhä. Se palvelee asiakkaitaan Ähtävällä. Kauppiaana on Kjellmanin velipoika.

"Minä sorruin maatalouskonekaupaan. Syytä en osa sanoa, valinta tuli kuin luonnostaan."

Ab Tomas Kjellmanin toimiala on maatalouskoneiden ja varaosien tuonti, myynti ja nykyisin myös vienti. Yrityksensä Kjellman perusti vuonna 1988 vaimonsa Sonja Kjellmanin kanssa.

"Menimme helppoa reittiä. Maatalouskonekaupasta tuli K-Rauta Maatalous, kun kyläkauppakin kuului K-ryhmään."

Jo yli 20 vuotta Ab Tomas Kjellman on ollut itsenäinen, ketjuihin kuulumaton.

"Siirryimme omaan tuontiin 1990-luvun loppupuolella. Kesko-yhteistyö päättyi lopullisesti vuonna 1999."

Johannes Tervo

Sonja ja Tomas Kjellman perustivat yrityksensä vuonna 1988. Uudet toimitilat Pedersören Kolpissa otettiin käyttöön viime vuonna.

Hollanti 5.12.1997 – tärkeä paikka ja tärkeä päivämäärä Ab Tomas Kjellmanille.

"Olin päättänyt aloittaa pystyruuvimallisten apevaunujen tuonnin Suomeen. Soitin Hollantiin, sovin tapaamisen ja matkustin sinne saman tien", Kjellman muistelee yli 24 vuoden takaisia tapahtumia.

Hän oli vakuuttunut, että pystyruuvimallin seosrehuvaunut valtaavat markkinat. Kaikki eivät Suomessa olleet samaa mieltä.

Sopimuksen Peecon-apevaunujen tuonnista Kjellman allekirjoitti 5.12.1997.

Näyttää siltä, että Kjellmanissa on näkijän vikaa. "Karkeasti arvioiden 95 prosenttia Suomessa myydyistä apevaunuista on pystyruuvisia."

Samalla Hollannin-reissullaan – "samalla lipulla" – Kjellman sopi Homburg-salaojanhuuhtelulaitteiden tuonnista.

Ab Tomas Kjellmanilla on lukuisia kone-edustuksia. Kauppias listaa tärkeimmät.

"Peeconin lisäksi tuontimme kulmakivet ovat Dieci-kurottajat, Jeantil-lannanlevityslaitteistot ja -rehunjakokoneet sekä Vredon suorakylvökoneet ja lietteenkäsittelylaitteet."

Johannes Tervo

Pedersören liikkeen hyllyissä on noin 70 000 tuotetta. Kauppias silmäilee nivelakseleiden valikoimaa.

Villinä ja vapaana kauppias voi valita oman toimintatapansa. Kjellman halusi erikoistua.

"Supistimme sortimenttia, kun olimme irtautuneet K-ryhmästä. Pitää pystyä myymään samantyyppinen kone vähintään joka viikko, jotta ammattitaito pysyy yllä."

Vapaudessa on viehätyksensä, mutta aina ei mene kuin Strömsössä – ei edes ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

"Itsenäisen kauppiaan polku on välillä aika kivinen. Sanon tämän vuosikymmenien kokemuksen perusteella.”

Kivisintä oli alkuvuosina. Polun raivaamisessa riitti työtä. Pelkästään konevalmistajien yhteystietojen pyydystys oli iso urakka, sillä elettiin aikaa ennen nettiä ja hakukoneita.

Kun kiinnostava osoite oli jostakin ongittu, lähdettiin matkaan: lento Eurooppaan, vuokra-auto alle ja baanalle. Kjellman on ajanut pitkin ja poikin Saksaa, Itävaltaa, Hollantia, Ranskaa, Italiaa...

Sitten vain koputtelemaan tehtaiden ovia: Myyttekö meille? Solmitaanko tuontisopimus?

"Tilanne on muuttunut viime vuosina. Meidän ei enää tarvitse kysellä tavaraa valmistajilta."

Nyt valmistajia on oven raossa täällä Pedersöressä, Kjellman kertoo.

"Mutta on se ollut pitkä hiihto, että meidät on alettu ottaa tosissaan."

Johannes Tervo

Suuren toimitalon huoltohalli on huoltomies Jonas Hagströmin työpaikka. Vanha apevaunu on menossa purkuun ja kierrätykseen. Jyhkeä rengas kuuluu ajettavalle Vredo Trac -lietevaunulle.

Viennin kehittäminen oli painava peruste, kun yritys päätti hankkia aiempaa reilusti suuremmat toimitilat. Ab Tomas Kjellmanin iso varasto- ja myyntihalli on ollut Pedersören Kolpissa vuodesta 2020.

"Ostimme venevalmistaja Nautorilta yhden hallin", Kjellman kertoo. Hän esittelee hulppeaa tilaa: pinta-alaa lähes 6 000 neliömetriä, korkeutta yli kymmenen metriä, lavapaikkoja 2 300 ja tuotteita hyllyissä noin 70 000. Kasvunvaraakin on.

Vientiä varten Kjellmanilla on selvä suunnitelma: on keskityttävä kulutusosiin.

"Ne ovat valttimme. Haluamme viedä esimerkiksi apevaunuissa tarvittavia teriä."

Yhdessä vaunussa voi olla parisataa tällaista, näyttää kauppias hyllyköstä poimimaansa terää. Siinä on Kjellmanin logo. "Teetämme nämä Italiassa."

Johannes Tervo

Nämä apevaunun terät teetämme Italiassa, Tomas Kjellman kertoo.

Kjellman selvittää, miten vienti sujuu: yritys ostaa varaosia ja koneita länsieurooppalaisilta valmistajilta, tuo ne Pohjanmaalle ja lähettää maailmalle.

Varsinaista vientihittiä ei ole, tuotekirjo on leveä. "Kuin haulikolla ammuttu."

Leveästi on myös vientiosoitteita. Kaikille mantereille on mennyt jotakin. Kauppias sanoo osoite-esimerkkejä.

"Azorien saariryhmään Atlantin keskelle toimitimme Valmetin polttoainepumpun. Kanadaan veimme Diecin kurottajan. Se tuotiin Italiasta Pedersöreen ja pakattiin konttiin, jossa kurottaja kuljetettiin kanadalaiselle ostajalle. Hän asioi verkkokaupassamme."

Viennin osuus on viitisen prosenttia yrityksen kuuden miljoonan euron liikevaihdosta. "Pientä se vielä on. Nyt osuus on kuitenkin lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna."

Johannes Tervo

"Kuuntelin radio-ohjelmaa, jossa puhuttiin suomenruotsalaisesta identiteetistä. Rupesin miettimään omaa identiteettiäni", Tomas Kjellman kertoo. "Tunnen olevani ennen kaikkea eurooppalainen. Niin paljon olen Länsi-Eurooppaa kiertänyt ja niin paljon tunnen eurooppalaisten perheyritysten ihmisiä."

Koulunpenkillä en viihtynyt, Tomas Kjellman kertoo.

Kielten opiskelussakin hän luottaa työssä oppimiseen. Ja pakkoon.

”Alun perin en osannut muuta kuin Ähtävän murretta. Itsenäisenä kuntana ollessaan Ähtävä taisi olla yksi ruotsinkielisimmistä seuduista. Suomen olen oppinut niin sanotusti kantapään kautta."

Kielitaito on karttunut työmatkoilla kautta läntisen Euroopan.

"Isoista eurooppalaisista kielistä espanja on minulla huonoin. Englanti ja saksa sujuvat ja ranskakin. Ja pohjoismaiset kielet."

Sekä italia. Pikku-Italian villi kauppias pärjää Italiassa italialla.

Johannes Tervo

Yrityksen toiminnan siirto Pedersören suureen halliin on ollut huomattava investointi, Tomas Kjellman sanoo. ”Päätin sen tehdä vielä tällä iällä, koska uskon kaikkiin orkesterin jäseniin.” Hänen orkesterinsa koostuu hyvistä työntekijöistä, asiakkaista ja tavarantoimittajista.

TOMAS KJELLMAN

59-vuotias maatalouskonekauppias Pietarsaaresta. Syntynyt Ähtävällä, joka nykyisin on osa Pedersöreä.

Perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi aikuista tytärtä.

Vuonna 1988 perusti vaimonsa Sonja Kjellmanin kanssa rauta- ja maatalouskauppa Ab Tomas Kjellmanin. Myös tyttäristä vanhempi työskentelee Ab Tomas Kjellmanissa.

Yhtiö kuului K-ryhmään vuoteen 1999. Jo K-ryhmäaikoinaan yritys aloitti oman tuonnin. 2000-luvulla Ab Tomas Kjellman on hankkinut yhä uusia tuontiedustuksia.

Vuodesta 2020 yrityksen suuri myynti- ja varastohalli on ollut Pedersören Kolpissa. Pirkkalassa Tampereen kupeessa on myyntinäyttely.

Yrityksellä on 16 työntekijää. Työkieli on suomi.

Harrastuksistaan Kjellman kertoo keskustelleensa tyttäriensä kanssa. "Heidän mielestään en harrasta mitään. Olen toista mieltä."

"Tärkein harrastukseni on työ. Toinen on rakentaminen. Talo- ja mökkiprojekteja on riittänyt, nytkin on yksi menossa."

Kaivinkoneella kaivaminen on kolmas harrastus.

"9-tonninen Volvo", Tomas Kjellman kertoo tämänhetkisen harrastusvälineensä.

Ab Tomas Kjellmanin päätoimipaikka on Kolpissa Pedersöressä. Venevalmistaja Nautorilta ostetun hallin sisäkorkeus on toistakymmentä metriä.