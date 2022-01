Markkasen Cleveland kärsi karvaan tappion Memphisille, vaikka Markkanen heitti 13 pistettä ja sai muhkeasti peliaikaa

Cleveland on kärsinyt neljä tappiota viidessä edellisessä ottelussaan.

LEHTIKUVA / AFP

Lauri Markkanen (oik.) heitti ottelussa 13 pistettä ja otti kuusi levypalloa. Arkistokuva.

Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers kärsi karvaan kotitappion koripallon NBA-liigassa, kun joukkue taipui väkevässä vireessä olevalle Memphis Grizzliesille pistein 106–110.

Cavaliersin suomalaispelaaja Lauri Markkanen heitti ottelussa 13 pistettä, otti kuusi levypalloa ja antoi viisi syöttöä. Markkasen pelitilanneheittojen onnistumisprosentti oli 45,5, mutta viidestä kolmen pisteen heiton yrityksestään suomalainen onnistui upottamaan vain yhden.

Markkanen toi Cavaliersin kahden pisteen päähän 20 sekuntia ennen ottelun loppua, mutta Memphis-tähti Ja Morant (26 pistettä) sinetöi lopulta vierasvoiton kahdella vapaaheitollaan.

Cleveland on kärsinyt neljä tappiota viidessä edellisessä ottelussaan.

"Me opimme, miten tärkeitä otteluiden päätösneljännekset ovat. Jokainen heitto, syöttö, pallonhallinta, levypallotilanne ja rotaatio merkitsevät niin paljon. Memphisille on annettava kunniaa, he onnistuivat heitoissaan lopussa", Cavaliersin päävalmentaja J.B. Bickerstaff ruoti niukkaa tappiota ESPN:n mukaan.

Markkanen oli ottelussa Cavaliersin viidenneksi paras pistemies ja sai ottelussa muhkeasti vastuuta, sillä peliaikaa kertyi yli 36 minuuttia. Jyväskyläläistä enemmän pelasi vain Cavsin tähtitulokas Evan Mobley, joka urakoi reilut 38 minuuttia.



Cavaliers sai otteluun kaivatun vahvistuksen, kun koronaprotokollan takia sivussa ollut takamies Darius Garland palasi kentälle. Loistokauden pelannut Garland oli 27 pisteellään ottelun pisteykkönen.

Cleveland kärsi edellisissä otteluissaan pahasti takamiesvajauksesta, sillä joukkueen espanjalaiskonkari Ricky Rubio loukkaantui hiljattain ja on loppukauden sivussa. Alkuviikolla Cavaliers hankki riveihinsä toisen kokeneen pelintekijän, kun seura pääsi sopimukseen Los Angeles Lakersissa pelanneen Rajon Rondon kanssa. Rondo ei kuitenkaan tehnyt vielä debyyttiään uudessa seurassa.

Cavaliers on voittanut tällä kaudella 21 peliä ja hävinnyt 17, mikä oikeuttaa itäisen konferenssin kuudenteen sijaan. Memphis porskuttaa kuuden ottelun voittoputkessa ja on läntisessä konferenssissa neljäntenä.