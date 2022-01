Bongattu: Lampaansyöjät, Kekkonen ja perässäuimarit sekä Kosygin – Hiekkasärkkien boomer on todistanut legendaariset tapaamiset

Kalajoella on kapakka, jossa ovat kohdanneet niin Sepe, Valtteri kuin Urho-luokan päättäjätkin. 1960-luvun alussa valmistunut ravintola on aito boomer, jolla on monta tarinaa kerrottavanaan. Osa jää kertomattakin.