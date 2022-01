TV-ohjelmia tehdään uusin säännöin, vaikka katsoja ei sitä huomaisi – "Kuvauspaikkojen löytäminen ja lupien saaminen on monta sataa prosenttia hankalampaa kuin ennen"

Päivi Kettunen/Lucy Loves Drama/Yle KUVAPALVELU

Yle TV1:llä 9.1. alkavan Mieheni vaimo -sarjan kuvauksia Virossa siirrettiin osin Suomeen koronan takia. Sarjan päähenkilöt Evelin (Sara Soulié) ja Katri (Pirjo Lonka) ovat tietämättään jakaneet saman miehen.

Tapahtumia ja matkoja peruuntuu, sairaalaan ei pääse kuvaamaan, suutelukohtauksia suunnitellaan uudelleen.

Television tarjonta on vuonna 2022 yhtä yltäkylläistä kuin ennenkin, mutta kulissien takana koronapandemia on muuttanut ohjelmien tekemistä merkittävästi.

"Tuotantokuplat, maskit, hygieniasäännöt, pikatestit, nollatoleranssi puolikuntoisena työskentelyyn ja mahdolliset yleisörajoitukset", MTV:n kotimaisten ohjelmien päällikkö Hanna Kortti luettelee esimerkkejä viime vuosien toimista tv-ohjelmien tuotannossa.

Kortin mukaan pandemian vaikutus MTV:n viihdeohjelmien hankintaan ja esitysaikatauluihin on ollut yllättävän vähäinen. Urheilussa tilanne on ollut toinen, kun lukuisia kilpailuja ja otteluja on peruttu kokonaan. Joskus koronatilanne on vaikuttanut viihdeohjelmienkin sisältöön.

"Esimerkiksi koteihin mentäviä tilanteita on rajoitettu, vaikkapa Possen suihkurallit eivät vaikeimpana korona-aikana olisi ideaaleinta tekemistä."

Riskialtteimpia ulkomaan ohjelmia MTV ei ole hankkinut, esimerkiksi täysin eri puolilla maailmaa matkustamiseen liittyviä ohjelmia.

"Kuvauspaikkojen löytäminen ja lupien saaminen on monta sataa prosenttia hankalampaa kuin ennen", sanoo Ylen draamaohjelmista vastaava päällikkö Jarmo Lampela.

Jo sovittuja kuvauspaikkoja peruttiin, kun Rahti-sarjan tekijät eivät päässeetkään sairaalaan. Sairaalaympäristö piti lavastaa oppilaitoksen tiloihin.

Kansainvälisestä ihmissalakuljetuksesta kertovan sarjan ulkomaan kuvaukset Maltalla valmistuivat kaikeksi onneksi juuri ennen pandemian puhkeamista. Sarja julkaistiin viime syyskuussa.

Keväällä julkaistavan Transport-rikossarjan tuotanto taas käynnistyi pari kuukautta myöhässä. Ensimmäiset kuvaukset tehtiin Belgiassa koronakuplassa. Pelivaraa oli kuitenkin riittävästi, joten sarja esitetään alkuperäisen aikataulun mukaan.

"Verrattuna moneen muuhun maahan Suomessa tuotannot palasivat nopeasti. Kaikki syksyn 2020 tuotannot saatiin toteutettua", Lampela toteaa.

Esimerkiksi Espanjassa kuvaukset saattoivat lykkääntyä rajoitusten takia jopa 11 kuukautta.

MTV:llä käynnistyy maaliskuussa deittailuohjelma Bachelor, vuotta myöhemmin kuin alun perin suunniteltiin. Sarjaa kuvattiin neljän ja puolen viikon ajan Kreikan Rodoksella.

"Pysyimme Euroopassa, jossa koronatilastot olivat maltilliset ja mahdollistivat kuvausten käynnistämisen toden teolla syksyllä 2021", Bachelorin tuottaja Tuire Lindström Warner Bros Finlandilta kertoo.

Muutos TV-katsojille on näkyvin ohjelmissa, joissa on totuttu näkemään yleisöä.

"Esimerkiksi Putousta, Talentia ja Possea on tehty jopa täysin ilman liveyleisöä, mikä tietysti on vaikuttanut paljon tekemiseen, ohjelman henkeen ja vaatii esiintyjiltäkin hurjan paljon enemmän. Yksittäisiä live-ohjelmien jaksoja on jouduttu korvaamaan nauhoitetuilla jaksoilla", MTV:n Kortti kertoo.

Intiimit kohtaukset kuten suudelmat ja tappelut suunnitellaan entistä tarkemmin koreografin kanssa pisaratartuntojen välttämiseksi, Ylen Lampela mainitsee.

"Jokaisessa sarjassa ohjaaja ja näyttelijät joutuvat miettimään, onko suudelma oleellinen asia tarinassa, ja mikä sen merkitys on."

Korona-aika ei hankaluuksista huolimatta ole estänyt uusien ideoiden toteuttamista, Kortti muistuttaa.

"Olemme lanseeranneet useita uusia hittiohjelmia – muun muassa Masked Singer Suomi, Suurmestari, Laulu Rakkaudelle ja Sukuni salat. Uskomme, että MTV:n katselukokemus on ollut pandemia-aikanakin hyvä ja siitä olemme myös saaneet viitteitä kasvaneina katsojalukuina ja katseluosuuksina."

Bachelor-sarjaa juontaa Mikko Parikka. Maaliskuussa MTV:llä alkavan sarjan tuotanto lykkääntyi vuodella.

