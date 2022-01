Suvi Björk nukkuu yönsä rivitalon takapihalla vaikka 26 asteen pakkasessa: "Olen huomannut olevani pirteämpi heti aamulla"

Pakkanen ja sade eivät nukkumista haittaa, kun varusteet ovat kunnossa. Juttu on julkaistu alun perin 10.2.2021.

Rami Marjamäki

Suvi Björk nukkuu yöt ulkona vuoden ympäri. Joskus hän saa seuraa Aarni-pojasta.

Tamperelainen Suvi Björk on jo viisitoista vuotta nukkunut yönsä ulkosalla. Eräoppaana työskentelevällä Björkillä on asiaan selvä syy.

”Minulla on ollut lapsuudesta saakka astma. Olen vuosien aikana todennut, että minun on helpointa olla ulkoilmassa”, Björk kertoo.

Ulkona nukkuminen on vaikuttanut myös unen laatuun.

”Nukahdan ulkona selkeästi nopeammin kuin sisällä. Olen huomannut olevani heti aamulla paljon pirteämpi ja skarpimpi, sama olotila heijastuu myös päivään. Uskon, että nimenomaan raitis ilma on tähän suurin vaikutin.”

Kun kolmihenkinen perhe muutti taannoin nykyiseen rivitalokotiinsa, se herätti naapureissa huomiota.

”Eräs naapuri kysyi, onko minulla ja perheessä kaikki hyvin, kun olen joutunut ulos nukkumaan. Huoli kuitenkin rauhoittui kertoessani tavastani. Muistutin myös, ettei kannata olla huolissaan, vaikka näkee minut nukkumassa lumihangessa”, Björk hymyilee.

Ennen nukkumaan menoa tekee Björkin perhe normaalit iltatoimet, joiden jälkeen hänen miehensä suuntaa sänkyyn ja Suvi ulos. Heidän nelivuotias Aarni-poikansa nukkuu vaihtelevasti sisällä tai äidin vieressä ulos pystytetyssä teltassa.

Björk antaa tunnustusta miehelleen ymmärtäväisestä suhtautumisesta.

”Mieheni on tottunut tähän järjestelyyn. Hän on testannut ulkona nukkumista mutta ei ole innostunut asiasta enempää.”

”Aarni-poikamme taas on erittäin kiinnostunut ulkona nukkumisesta. Hän saakin itse, päättää nukkuuko sisällä vai ulkona.”

Makuupaikkansa alle Björk laittaa ensin solumuovipatjan, jonka päälle asetetaan lampaantaljat. Niiden päälle hän nostaa makuupussin, jonka suojana on kosteutta ja tuulta eristävä bivypack.

Sadesäillä makuupaikan ylle on viritetty tarppi. Jos sade on hyvin rankkaa, Suvi saattaa yöpyä teltassa.

”Mennessäni nukkumaan jätän kengät makuupaikan viereen ja sujahdan makuupussiin. Kylmällä kelillä ylläni on merinovillakerrasto, villasukat ja -tumput, pipo sekä toisinaan merinovillainen kypärämyssy pipon lisäksi. Kesäaikaan mukana on tarpeen vaatiessa hyttysverkko.”

Suvi on kuluvana talvena nukkunut reippaassa talvisäässä, pakkasta oli kireimmillään 26 astetta.

”Pakkanen ei haittaa nukkumista, kun varusteet ovat kunnossa. Tuolloin oli kaunis tähtitaivas, jota ihailin ennen nukahtamistani.”

Muutaman kerran Björkin makuupaikkaan on yrittänyt kutsumaton eläinmaailman vieras.

”Hiiret ovat toisinaan pyrkineet makuupussiini. Olen siirtänyt ne sivummalle, missä ne saivat jatkaa elämäänsä.”

Björk ei ole ulkona nukkuessaan huolissaan turvallisuudesta.

”Kotini on rauhallisessa paikassa, ja naapurit ovat tottuneet minuun. Aina on toki mahdollista, että joku vieras eksyy takapihalle, mutta ajatus ei sinällään pelota minua.”

Matkoilla ollessaan Björk nukkuu sisätiloissa.

”Pyrin silloin pitämään ikkunoita auki mahdollisuuksien mukaan, mutta muutoin yö kuluu varsinaisessa sängyssä.”

7.1.2022 Suvi Björk kertoo jatkavansa ulkona nukkumista samalla lailla.

Lähelle rakennettavan asuinalueen alta on kaadettu metsiä. Siitä on aiheutunut meluhaittaa. "Olen joutunut hankkimaan järeämmät korvatulpat", Björk kertoo.

Pakkanen on kiristynyt viimeisen parin viikon aikana. "Nyt on huiput ilmat, kun tuli vähän lisää pakkasta. Minun on helpompi nukkua kylmällä."