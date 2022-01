Lumenveiston SM-kisa perutaan toistamiseen koronan vuoksi – lunta riittäisi ennätysmäärin

Lari Lievonen

Markku Rouhiainen ja Juha Timonen tekivät viime vuonna näytöksessä lumiveistoksen Ilomantsiin. Heidän joukkueensa Team Harakka on saavuttanut lumenveiston SM-kisoissa useita mestaruuksia ja palkintosijoja.

Lumenveiston SM-kilpailut, jotka oli tarkoitus pitää Ilomantsissa 18.–20. helmikuuta, peruttiin vallitsevan koronatilanteen takia.

Kisajärjestäjä Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys katsoo, että on viisainta peruuttaa paitsi kisat myös Ilo!Lumi-tapahtuma.

"Ironista on se, että meillä on nyt ennätysmäärä uutta puhdasta lunta lumiveistosten aihioiksi", kommentoi yhdistyksen puheenjohtaja Taisto Volotinen tiedotteessa.

”Vaikka kisoihin on aikaa kuusi viikkoa, emme yhdistyksen resursseilla voi taata kisojen järjestäjien, osanottajien ja katsojien turvallisuutta epidemian toteutuneen kulun ja ennustettavuuden valossa”, Volotinen korostaa.

Kisat jouduttiin peruuttamaan epidemian vuoksi myös vuosi sitten.

Suomen Ladun hallinnoimat lumenveiston SM-kisat on järjestetty edellisen kerran Kuusankoskella 2018. Lumenpuute järjestämispaikkakunnalla on ollut muiden peruutusten syy.

Viime vuonna MSL:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys järjesti epävirallisen, kaikille avoimen etäveistokisan sekä suppean näytösveiston, joka lähetettiin verkossa.

Lumenveiston SM-kilpailussa on kolme sarjaa: toiminnallinen, taiteellinen ja soolosarja. Viralliset SM-tittelit voidaan jakaa vain, jos joukkuesarjoissa on vähintään neljä joukkuetta ja niissä kaikissa on kahdesta kolmeen veistäjää. Myös soolosarjassa osallistujia on oltava vähintään neljä.