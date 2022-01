MT 100 vuotta sitten: Nokian uutuustuote sisältää asbestia ja puoluejohdot valmistelevat agitatsionia

Kansallisarkisto

Maaseudun Tulevaisuus 5.1.1922.

Uusi kotimainen valmiste

”Nokia”-niminen tiiviste

Suomen Gummitehdas Nokialla, joka on ainoa alallaan maassamme, on STT:n kuuleman mukaan ruvennut valmistamaan uutta tiivistettä. Tiivistettä, johon raaka-aineena käytetään kotimaista kotimaasta saatavaa asbestia ja joka on Klingeritin, Cerlachitin y.m.s. tapaista levyä sekä laadultaan ensinmainittujen veroista, tultaneen valmistamaan eri vahvuista ja tullee se kaupassa kulkemaan ”Nokia”-levyn nimellä.

Maataloustyöväki kaupunkilaisten holhottavana. On jo aika tehdä pesäero!

Sangen monilla maaseudun maataloustyöväestöön kuuluvilla on jo omakohtaista kokemusta siitä enemmän tai vähemmän halveksivasta ja ivailevasta arvostelusta, jota kaupunkilais­yleisö alati on valmis maaseutulaisista antamaan. (…)

Ei ole lainkaan harvinaista, että esim. jotakin kömpelöä – olkoon sitten kysymyksessä työ tahi esiintyminen – havaitessaan kaupunkilainen heti rinnastaa sen maalaiselle luonteenomaiseksi. (…)

Meillä on kohta edessä uudet eduskuntavaalit. Puoluejohdot valmistelevat jo täydellä höyryllä agitatsionia vaalivoiton saavuttamiseksi. Meidän maalaisväestömmekin keskuudessa alkaa kierrellä kaikenkarvaisia agitaattoreita, joilla ei useimmiten ole mitään asiallista lausuttavana, vaan jotka suurella suunsoitolla ja parjauksilla koettavat meihin vaikuttaa omaksi hyväkseen.

Nimimerkki Maataloustyöläinen