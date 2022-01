Ei Stonehenge vaan Snowhenge – valotaiteilija rakensi kivikehän lumesta: "Taiteen ja kulttuurin merkitys on selkeästi kyseenalaistettu"

Stonehengeä ei ole koskaan aiemmin rakennettu 1:1 mittakaavassa lumesta. Kiviympyrä on halkaisijaltaan 32 metriä. Isoimmat kivet ovat noin 6 metriä korkeita.

Valotaiteilija Kari Kola on rakentanut tiiminsä kanssa Joensuuhun Stonehegen lumesta. Mittakaavassa 1:1 rakennettu Snowhenge on tarkoitettu tuomaan inspiraatiota ja toivoa aikoina, kun taiteen ja kulttuurin merkitys on Kolan mielestä selkeästi kyseenalaistettu.

Koronapandemien aikaiset rajoitukset kohdistuvat Kolan mielestä täysin kohtuuttomasti kulttuurialan toimijoihin.

"Toivon että tämä inspiroi joitain taiteen tekijöitä luomaan projekteja vaikeista ajoista huolimatta", Kola sanoo.

Kola otti ensin yhteyttä Stonehengen johtoon Englannissa. Stonehenge on esihistoriallinen kivikehä, jota käytettiin noin 1 500 vuoden ajan. Stonehengen tarkoituksesta ei ole täyttä varmuutta.

“Varmistin, että tämä on heille ok. Erittäin positiivisen vastaanoton jälkeen keräsin kansainvälisen tiimin spesialisteja tekemään projektia yhdessä Botanian oman väen kanssa”, Kola sanoo.

Moninkertainen jääveiston suomenmestari Anssi Kuosa on vastannut veistosta yhdessä mongolialaisen jääveiston maailmanmestari Lkhagvadorj “George” Dorjsuren kanssa.

Kola pyysi projektiin mukaan irlantilaisen luovan rakennustekniikan konsultin Brendan Savagen, jolla on yli 30-vuoden kokemus suurista rakenteista ja mittakaavasta.

Teos on nähtävissä maaliskuun puoleen väliin saakka Kolan omistamassa Botanian puutarhassa.

Snowhengen rakentaminen käynnistyi 27. joulukuuta. Mukana oli noin kymmenen henkilöä.