Älä heitä sipulinkuoria menemään! — näin värjäät lankoja bioroskilla

Ritva Tuomi

Lankojen värjäytyminen kestää 3-4 viikkoa.

Lankojen värjääminen omatoimisesti luonnonväreillä on nostanut suosiotaan. Tammikuun puolivälissä Taitoliitto käynnisti Värjätään yhdessä -purkkivärjäysprojektin ja ryhmään on parissa viikossa liittynyt 2200 jäsentä, Taitoliiton tiedotteessa kerrotaan

”Halusimme tarjota todellisen matalan kynnyksen lähestymistavan lankojen värjäämiseen, sellaisen, että jokainen voi helposti omassa kotona kokeilla värjäystä luonnonväreillä”, kertoo Taitoliiton viestintäkoordinaattori Johanna Aydemir.

”Raaka-aineina tässä värjäyksessä ovat helposti kotoa saatavat väriaineet, kierrätämme erilaisia kotikeittiön bioroskia väriaineeksi, esimerkiksi monista hedelmien kuorista ja sipulinkuorista saadaan lankoihin hyvää ja kestävää sekä ekologista väriä”, hän jatkaa.

Ryhmän suosio yllätti myös järjestäjät, sillä alkujaan projektiin odotettiin mukaan tuhatta jäsentä. Taitoliiton mukaan värjäyspurkkeja rakennetaan esimerkiksi monissa koululuokissa yhteisenä projektina.

”Tämä on todella iloinen asia, purkkivärjäys onkin hyvä oppimisprosessi kouluun ja yhdistää useampaa oppiainetta mainiosti. Purkin seuraaminen on myös lapsille kiinnostavaa, väripurkki sopisi hyvin vaikka päiväkodin ikkunallekin.”

Kampanjan värjäysasiantuntija Anna-Karoliina Tetri on laatinut nelivaiheisen ohjeen, jossa kerran viikossa ilmestyvän ohjeen mukaan rakennetaan väriaineista ja langasta lasipurkki ja se laitetaan odottamaan värjäytymistä 3–4 viikoksi. Luonnonantimien lisäksi ainoa tarvittava lisäaine on aluna, joka kiinnittää väriaineen kuituun. Taitoliiton mukaan värjäyskiinnostus on näkynyt myös värjäystarvikkeiden kysynnässä.

”Värjäyksen kevään kurssimme näyttävät olevan todella suosittuja ja kiinnostukseen vastataankin runsaalla ja monipuolisella kurssitarjonnalla”, kertoo Taito Etelä-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Marja Hemminki-Haapoja Seinäjoen kuulumisia.