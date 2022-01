Maastohiihdon juhlakausi on jo ovella – Pekingin talviolympialaisia seurataan kotikatsomoissa pulssi koholla

Yle/Tomi Hänninen, Jyrki Valkama

Hiihtäjät Kerttu Niskanen, Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski ovat valokeilassa 24. talviolympialaisissa Pekingissä.

Ylen maastohiihtoasiantuntija, veteliläislähtöinen Kalle Lassila pitää olympialaisia suuressa arvossa. Tämä siitäkin huolimatta, että 4.2. perjantaina käynnistyviin Pekingin olympialaisiin liittyy monien aiempien kisojen tapaan poliit­tisia ongelmia. Tällä kertaa Kiinan uiguurivähemmistön ihmisoikeuskysymysten ja siitä seuranneiden diplomaattisten boikottien lisäksi hiekkana ladulla on covid-19-virus.

”Olympialaiset on hyvin erityinen tapahtuma, eikä sitä voi kunnolla edes verrata MM- kisoihin. Osallistujamailla on MM-kisoja pienemmät joukkuekiintiöt, mikä on haaste monille joukkueille”, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan itse urheilusuorituksiin ei olympialaisten lieveilmiönä viihtyvä politiikka tai boikotti vaikuta.

”Toisaalta se voi olla mahdollisuus ottaa kantaa laajemminkin ongelmiin.”

Lassilan mukaan suurkisoilta odotetaan aina menestystä.

”Hiihtolajien alkukausi on mennyt vaihtelevasti. Lopulta kaikki kulminoituu arvo­kisoihin, eli miten kunnon ajoitus osuu kohdilleen.”

Keitä hiihtäjistä kotikatsojan kannattaa erityisesti pitää silmällä menestys­mielessä?

”Kovimmat urheilijat tässä mielessä ovat Iivo ja Kerttu Niskanen sekä Krista Pärmäkoski. Heidän hyvyyteen liittyvät suurimmat mitali­mahdollisuudet ja -odotukset, nämä kolme ovat olleet vahvimpia.”

”Esimerkiksi jos Krista ja Kerttu ovat Pekingissä elämänsä kunnossa, heillä on mahdollisuus tehdä tähän­astista tulosdataa paremmankin tuloksen.”

Kotisohvalta kannattaa Lassilan mukaan seurata myös ensimmäistä kertaa olympialadulle pinkaisevia Remi Lindholmia ja Jasmin Kähärää.

”Lindholm ja Kähärä ovat tehneet vahvan kauden tähän asti ja heille ensimmäiset olympialaiset on suuri virstanpylväs. He merkitsevät tulevaisuudessa joukkueelle paljon”, Lassila huomauttaa.

”Maastohiihto on lajina kestävyyslaji, jossa ominaisuudet kehittyvät pitkän ajan myötä. Kovin suuria yllätyksiä yksilösuorituksissa harvemmin tulee esiin.”

Urheilu ei silti olisi mitään ilman täysin odottamattomiakin yllätyksiä. Vuosittain arvokisoissa tulee Lassilan mukaan esiin maita, jotka pystyvät ylisuoriutumaan.

”Kyseessä on usein kokonaisuus. Tätä voi tv-katsojakin seurata kilpailupaikalla: millaiseksi joukkueen henki ja yhteistoiminta kisapaikalla näyttää muodostuvan.”

Kiinassa hiihtolajit kohtaavat varsin erilaiset olosuhteet muihin arvokisoihin nähden, ja huollon pitää löytää ratkaisut, jotta joukkue voi tehdä hyvän tuloksen.

”Pekingin kisapaikalla on korkea ilmanala ja lumi erilaista. Siellä ei säännöllisesti ole hiihdetty maailmancupin kisoja. Joukkueet ovat päässeet testaamaan ja valmistautumaan varsin rajallisesti, eikä kenellekään ole varsinaisesti kokemusta hiihtoradoista.”

Lassila seuraa selostusta Kiinasta Pasilan studiossa Suomessa, jolloin voi rauhassa seurata tapahtumia, tiivistää ja jäsennellä asioita. Myös nähtyihin asioihin kantaa ottaminen sujuu näin paremmin.

”Kilpailussa eletään aina hetkessä ja silloin pitää pystyä studiossa analysoimaan perusteita ja syitä.”

”Välineet ja olosuhteet kuitenkin vaihtelevat, eikä niihin ole koskaan yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua”, Lassila muistuttaa.

Pekingin olympialaiset Yle TV2:lla ja Areenassa 4.–20.2.