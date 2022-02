Kevään abiturientti on myös yrittäjä – pöytyäläisen Ella Virtasen motto on ottaa töitä vastaan monipuolisesti ja joustavasti

4H-yrittäjyys on opettanut Virtasta suunnittelemaan ja myös rajaamaan tekemistään jaksaakseen. "Vaikka haasteita tulee, eikä kaikkea aina heti osaa, selvittämällä oppii", ylioppilaskirjoituksiin valmistautuva palveluyrittäjä sanoo.

Kari Salonen

Ella Virtanen työskentelee yrityksensä kautta Ravintola Hullu Ponissa Aurassa asiakaspalvelutehtävissä. Y-tunnuksen hankkiminen on auttanut samaan asiakkaita, myös ravintolan työssä se oli tarpeen.

Kevään abiturientti Ella Virtanen Pöytyältä viettää lähes yhtä aikaa kirjoitusten kanssa yrittäjyyden vuosipäivää. Ellan Apu aloitti toimintansa maaliskuussa 2020.

Virtanen oli ollut Härkätien 4H-yhdistyksessä kerho- ja leiriohjaajana ja saanut kannustusta yrityksen perustamiseen.

"Tein jo sitä ennen satunnaisesti lastenhoitoa ja autoin ihmisiä. Aloin sitten pohtia, miksei niitä voisi tehdä ihan oman yrityksen kautta."

Maatilan tyttärenä hän oli tottunut myös eläinten hoitoon.

Palveluyrittäjä onkin tehnyt monenlaista: edellä mainittujen lisäksi siivous- ja pihatyökeikkaa sekä kahvituksia. "Ja olin toissa viikonloppuna tekemässä lumihommiakin Valtterin jäljiltä."

Virtanen on tehnyt töitä ravintola Hullu Ponille Aurassa. Saatuaan ajokortin hän vei ruokalähetyksiä ja viime kesästä hän on tehnyt asiakaspalvelun tehtäviä, kun iän puolesta saattoi myös työskennellä ravintolan baaritiskin takana.

Alkuaan 4H-yrityksellä on nykyisin myös Y-tunnus. Sen hakeminen vaati vähän opiskelua. Onneksi apua antoivat Härkätien 4H-yhdistys sekä äiti Marja Vaihekoski.

Virtanen kannustaa hankkimaan tunnuksen: "Olen saanut enemmän asiakkaita. Moni asiakas kysyy sitä. Esimerkiksi kun olen ollut oman yrityksen kautta töissä ravintolassa, siitä ollut hyötyä."

Yrityksen perustamisessa alkuun pääsi hyvin 4H-yrittäjän kurssilla. Jokainen uusi yrittäjä saa lisäksi henkilökohtaisen yritysohjaajan. Ella valitsi ohjaajakseen äitinsä.

"Äidin kanssa opeteltiin alussa myös laskuttaminen sekä veroilmoituksen teko."

Kun vanhemmat ovat maatilayrittäjiä, tekemiseen on kasvanut. Ellan isoveli Ville oli jo toiminut 4H-yrittäjänä tehden erilaisia piha- ja peltotöitä. Nyt myös pikkuveli Olli pohtii kaverinsa kanssa 4H-yritystä.

"En ole saanut niinkään yksittäisiä neuvoja, mutta asenne on meillä ollut, että positiivisella asenteella ja ahkeruudella pärjää", Ella Virtanen tuumii.

Virtanen pitää 4H-yritystä sopivana väylänä kesätöihin, jotka ovat olleet korona-aikana vieläkin enemmän kiven takana kuin muutoin.

"Silloin kun perustin yrityksen, mulla oli periaatteessa jo tiedossa kesätöitäkin. Mutta kannustan kyllä muitakin perustamaan yrityksen. Se on oiva tapa saada töitä", Ella sanoo.

Liikeidean keksiminen on usein vaikeaa, mutta hänen mielestään kannattaa lähteä liikkeelle siitä, minkä osaa ja mikä kiinnostaa.

"Ystävälläni oli jo 4H-yritys, kun perustin oman. Jännitin aluksi, kannattaako perustaa, kun meillä oli aika samanlainen ajatus."

Myös ystävä hoitaa lapsia. Virtasen mukaan heillä on ollut hyötyä toisistaan, kun toista on voinut suositella asiakkaille, jos oma kalenteri on jo täynnä.

Sittemmin ystävä muutti toiselle paikkakunnalle, mikä on vaikuttanut asetelmaan.

Asiakaskunta on vakiintunut kahden vuoden aikana Pöytyän ja Auran alueille.

"Ihan yrityksen alussa levittelin A4:sia lähikauppoihin ja mulla on Facebookissa sivut. Olen myös ilmoittanut toiminnasta Auranmaan yhteisön ryhmässä."

Kun sana lähti kiertämään, ei markkinointiakaan ole kovasti tarvinnut lisätä. "On tullut yhteydenottoja, että kuulin sinusta naapurilta tai tutulta."

Asiakaskunta on ikähaarukaltaan laaja, mikä on yrittäjälle mieleen. "On muutama vanhempi ihminen, joilla käyn siivoamassa tietyin välein. Sitten on lapsiperheitä, joilla olen käynyt säännöllisen epäsäännöllisesti hoitamassa lapsia."

Samoin eläinten hoitotöitä on ollut tutuissa paikoissa, kun on lomareissun ajaksi tai muussa tilanteessa tarvittu apua.

Kesällä töitä on eniten, mutta monet asiakkaat eivät tarvitse muina vuodenaikoina apua. Väliin tulee kertaluonteisia keikkoja kuten kahvitus tai muuttosiivous.

Ykkösjuttu on ollut, että Ella sai poikkeusluvan turvin kortin 17-vuotiaana ja nykyisin hänellä on oma auto. Pääsyy olivat 20 kilometrin koulumatkat mutta ehdoton hyöty siitä on myös palveluyrittäjälle.

Kari Salonen

"Jos olen kesällä päättänyt pitää lomaviikon, mun oli aluksi vaikea sanoa ei. Mutta pitää laittaa välillä itsensä etusijalle, eikä voi tehdä vaan koko ajan töitä", Ella Virtanen toteaa.

Virtasen motto on ottaa töitä vastaan monipuolisesti ja joustavasti. "Tulee uusiakin asiakkaita, ja välillä joutuu sanomaan, että en jouda nyt auttamaan."

Silloin hän suosittaa usein toisia 4H-yrittäjiä. "Asiakkaat ymmärtävät, jos en voi tulla ja ehdotan toista tilalle tai ehdotan siivoamiselle toista päivää. Siitä ei ole tullut ristiriitoja."

Tärkeä oppi on ollut, että omaa työtään pitää rajata, jos aikoo jaksaa yrittäjänä.

Yrittäjyyden hyvä puoli on joustavuus. Eniten työtilaisuuksia on kesällä, kun koululaisen on helpointa niitä tehdä. Lukion loppuvaihe vaatii priorisointia.

Virtanen kaavailee välivuotta kirjoitusten jälkeen. Hän aikoo jatkaa 4H-yrittäjänä ja pohtia, mikä ala kiinnostaa eniten.

Lasten kanssa toimimisesta hän pitää, ja siitä on tullut hyvää palautetta. Samoin eläinten kanssa pärjääminen on tuttua, kun kotitilalla on lehmien lisäksi hevosia, koiria ja kissoja.

"Nyt kun olen ollut töissä ravintolassa, se ala on myös alkanut kiinnostaa."

Kari Salonen

Hullu Ponin yrittäjä Pauliina Vine ja Ella Virtanen pohtivat päivän töitä. Virtanen aloitti ensin ruokalähetysten kuljettajana ja siirtyi viime kesänä asiakaspalveluun.

Yrittäjyys on myös kirkastanut Ella Virtaselle, että hän on tyypiltään käytännön kautta oppiva. Jo 9. luokalla valinta oli vaikea, mennäkö ammatilliseen koulutukseen vai lukioon.

"Tein ehkä virheen, kun menin lukioon. Motivaatio on ollut vähän hukassa ja koulu on mennyt ristiriitaisesti. Mutta parhaani teen, että valmistun toukokuussa kolmessa vuodessa. Ja kyllä se onnistuu."

Yrittäjyyden ja koulun yhdistäminen on kasvattanut luonnetta ja on oppinut kantamaan vastuuta. "Vaikka esiin tulee haasteita ja asioita, joita ei vielä osaa, selvittämällä oppii."

Virtanen arvioi yrittäjyyden sopivan itselleen, koska tekemisensä saa määritellä pitkälti itsenäisesti.

"En tiedä, tuleeko tästä nykyisestä yrityksestä sen isompaa. En pidä sitäkään poissuljettuna, että olisin joskus palkkatöissä. Mutta toisaalta, jos keksii hyvän yritysidean, voin ajatella toimivani myös jatkossa yrittäjänä", hän puntaroi.

Myönteinen palaute on kannustanut. "On oikeasti hyvä, että ylipäätään annetaan palautetta. Oli se negatiivista tai positiivista. Siten oppii kehittämään omia työtapojaan."

"Parasta tässä ovat monet erilaiset työmahdollisuudet. On oma vapaus mutta samalla vastuuta. Niin ja tietenkin se, että saa auttaa ihmisiä."

Kari Salonen

Kevääseen mahtuu paljon muutosta, kun Ella Virtanen muutti juuri omilleen ja valmistautuu ylioppilaiskirjoituksiin. "Tein ehkä virheen, kun menin lukioon. Motivaatio on ollut vähän hukassa", hän kuvaa.

Kuka?