Jäätanssijat Turkkila ja Versluis olivat tyytyväisiä onnistuneeseen kokonaisuuteen ja katselevat jo neljän vuoden päähän

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis tekivät maanantaiaamun vapaatanssissa vuorollaan kärkituloksen.

Suomen jäätanssijat Juulia Turkkila ja Matthias Versluis saivat olympialaisten vapaatanssin suorituksestaan 105,65 pistettä ja kasasivat Pekingissä kokonaissaldon 173,88. He olivat lauantain rytmitanssin jälkeen mukavasti 16:ntena ja tekivät maanantaiaamun vapaatanssissa vuorollaan kärkituloksen.

Seuraavana luistellut puolalaispari ei yltänyt suomalaisten lukemiin, joten sijoitus parani pykälällä 15:nneksi.

"Onnistunut kokonaisuus. Annoimme kaikkemme itsestämme. Näytimme parasta luisteluamme", Turkkila aloitti kilpailun purkamisen STT:lle.

"Olemme tyytyväisiä tähän päivään ja kokonaisuutena kisaan. Onnistuimme tekemään kaksi ehjää ohjelmaa", Versluis jatkoi.

Kuin jäällä, yhteistyö jatkui myös haastattelussa. Vastauksia kysymyksiin putoili vuorotellen, kun olympiaurakkaansa tyytyväinen suomalaispari avasi tunnelmiaan.

Mitä oli päällimmäisenä mielessä, kun musiikki päättyi?

"Tyytyväisyys oli päällimmäisenä mielessä. Kaikki se työ, mitä on tehty tähän hetkeen", Versluis sanoi.

"Ilo", Turkkila lisäsi.

Rytmitanssin jälkeen johtaneet Ranskan Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron pitivät asemansa vapaatanssissa ja juhlivat olympiakultaa. He summasivat pisteet 226,98.

Suomalaiset jäivät lokakuussa tekemästään kansainvälisten kilpailujen ennätyksestään 185,19, mutta arvokilpailuissa arvostelu on tavallisia kilpailuja tiukempaa.

Viidentoista parhaan joukkoon yltävä sijoitus on heidän parhaansa maailmanlaajuisissa arvokilpailuissa, kun vuonna 2019 heltisi MM-kilpailujen 16. sija. Kyseisen vuoden EM-kilpailuissa he olivat 11:s.

Lauantain rytmitanssissa Turkkila ja Versluis kilpailivat toisena, joten odotusaika ei ollut pitkä. Maanantaina he pääsivät jäälle viidentenä eli ensimmäisen ryhmän viimeisenä. Heillä on hyviä kokemuksia pitkistä odotusajoista, jollaisen he kokivat esimerkiksi olympialaisten maapaikan Oberstdorfissa tuoneessa kilpailussa.

"Nebelhorn Trophyssa oli myös odottelua, mutta yritämme tottua. Tiedämme, miltä se tuntuu, ja siihen pitää asennoitua, ettei tule yllätyksiä", Versluis selvitti.

Lämmittelyn jälkeen suomalaiset painuivat keskittymään, kun kisasuoritukseen oli aikaa vielä puolisen tuntia. Lämmittelyä jään vierestä seurannut valmentaja Maurizio Margaglio lähti Turkkilan ja Versluisin perässä areenan syvyyksiin, mutta tuossa vaiheessa ei enää annettu ohjeita.

"Olemme aika omissa kuplissamme. Keskitymme, hengittelemme ja mitä vain tarvitsee tehdä, että tulee hyvä fiilis", Turkkila avasi.

Viidennelle parille jää oli edelleen hyvä luistella, mutta loppu ei mennyt kuin käsikirjoituksessa. Irtojäätä oli kertynyt pinnalle jo paljon.

"Ei se muuten haitannut, mutta viimeinen polviliuku liukuu puhtaalla jäällä aika paljon paremmin", Versluis kertoi.

Ennen Turkkilaa ja Versluisia suomalaisosaamista olympialaisten jäätanssissa nähtiin viimeksi 28 vuotta sitten, kun Susanna Rahkamo ja Petri Kokko sijoittuivat neljänneksi Lillehammerissa 1994. Kaksi vuotta aiemmin Rahkamo ja Kokko olivat kuudes Albertvillessä.

Tänä vuonna 28 täyttävät Turkkila ja Versluis toivovat, ettei Pekingin olympiakokemus jää parin ainoaksi. Kevättalven ohjelmassa on MM-kilpailut, mutta iso tavoite siintää myös seuraavan olympiadin päässä. Seuraavat talviolympialaiset kisataan Italiassa 2026.

"Kyllä tämä tuo luottamusta tekemiseen ja nälkää. Neljän vuoden päästä haluamme olla lajin huipulla", Versluis suunnitteli.

"Vuosi kerrallaan kohti ehdotonta kärkeä", Turkkila jatkoi.