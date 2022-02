Lehtikuva/AFP

Ranskan kulttuuriministeri Roselyne Bachelot tutkiskeli Ruusupensaita puiden alla -teosta.

Ranska palauttaa 15 toisen maailmansodan aikana juutalaisilta vietyä taideteosta. Senaatin luvalla valtion museot, mukaan lukien maailmankuulu Orsayn taidemuseo, luovuttavat teokset niiden alkuperäisten omistajien perillisille. Yksi teoksista on Gustav Klimtin Ruusupensaita puiden alla -taulu.

Ranskan kulttuuriministerin Roselyne Bachelot'n mukaan laki palautuksista on historiallinen, koska kyseessä on ensimmäinen kerta 70 vuoteen kun Ranska palauttaa natsimiehityksen ja juutalaisvainojen aikaan varastettuja taideteoksia. Kyseessä on palautusten ensimmäinen vaihe: natsimiehityksen aikana takavarikoituja teoksia on tuhansia.

"Esineitä, joiden ei olisi koskaan pitänyt olla siellä, säilytetään yhä valtiollisissa kokoelmissa", Bachelot sanoi.

Senaatin äänestyksen jälkeen presidentti Emmanuel Macronin tulee vielä hyväksyä laki, jotta palautukset voidaan toteuttaa.

Hallitus perusti vuonna 2018 erikoisyksikön jäljittämään omistajien perillisiä nopeuttaakseen palautuksia.