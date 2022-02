Suomalaiset Pekingissä tänään: Leijonat taistelee finaalipaikasta, ampumahiihtäjä Tero Seppälä päättää olympiaurakkansa

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Tero Seppälä kilpailee miesten 15 kilometrin yhteislähtökisassa, joka alkaa Zhangjiakoussa Suomen aikaa kello 11.

Suomalaisista nähdään tänään Pekingin talviolympialaisissa tositoimissa ampumahiihtäjä Tero Seppälä ja miesten jääkiekkojoukkue.

Leijonat kohtaa välierissä Slovakian. Ottelu alkaa Pekingissä Suomen aikaa kello 6.10 aamulla. Myöhemmin perjantaina pelattavassa toisessa välieräpelissä Venäjän olympiakomitean joukkue kohtaa Ruotsin. Pronssiottelu on lauantaina ja finaali sunnuntaina. Suomi voitti Slovakian alkulohkossa 6–2.

"Avausottelusta peli on muuttunut. Siinä molemmat olivat tehokkaita, mutta nyt puolustus joutuu enemmän testiin. Heillä on varmasti flow päällä, kun takana on kaksi hyvää voittoa pudotuspeleissä ja henki on hyvä. He pystyvät varmasti tulemaan rennosti peliin", hyökkääjä Harri Pesonen sanoi.

Juuri nyt Suomi johtaa Slovakiaa 1–0, kun Pekingin olympialaisten välierää on pelattu yksi erä. Kyttäilevän alun jälkeen joukkueet saivat muutaman maalintekopaikan, mutta vasta Sakari Manninen onnistui Petteri Lindbohmin laukauksen paluukiekosta.

Tero Seppälä kilpailee miesten 15 kilometrin yhteislähtökisassa, joka alkaa Zhangjiakoussa Suomen aikaa kello 11. Suomen muiden ampumahiihtäjien olympiaurakka on jo päättynyt.

Yhteislähtökilpailussa on mukana 30 miestä. Seppälä on ollut Zhangjiakoussa suomalaismiehistä paras, mutta myös hänen esityksensä ovat jättäneet toivomisen varaa. Hän oli normaalimatkalla 23:s, pikakilpailussa 25:s ja takaa-ajossa 21:s. Lisäksi viestistä tuli 17. sija ja sekaviestistä 11:s.

Pekingin olympialaisten ampumahiihtokisat päättyvät tämänpäiväisiin yhteislähtöihin. Naisten kilpailussa ei nähtäne suomalaisia, vaikka Mari Eder on varapaikoilla.