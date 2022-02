Suomi pelaa sunnuntaina jääkiekon olympiakullasta – Slovakia kaatui 2–0

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Suomi ei ole voittanut kertaakaan jääkiekon miesten olympiakultaa.

Suomi voitti Slovakian välierässä 2–0 ja pelaa jääkiekon olympiafinaalissa Pekingissä ylihuomenna Ruotsia tai Venäjän olympiakomiteaa vastaan. Suomen maalit tekivät Sakari Manninen ensimmäisessä erässä ja Harri Pesonen ottelun viimeisellä minuutilla tyhjiin.

Toisessa erässä Suomi sai tilaisuuden ottelun naulaamiseen yli minuutin kestäneellä kahden miehen ylivoimalla. Maalintekoyritykset jäivät heikoiksi, ja erän parhaat paikat aukesivat Slovakialle, joka hallitsi kiekkoa myös kolmannessa erässä. Harri Säteri Suomen maalilla piti kuitenkin nollan torjuttuaan 28 laukausta.

"Oli tosi kova peli", päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi Discoveryn tv-haastattelussa.

"Slovakia oli flow-tilassa. Varmaan tietty paine näkyi meidän hyökkäyspelissämme. Slovakia on erittäin hyvä ja luisteluvoimainen joukkue, siellä on isot vahvat pakit."

"Tämä oli maalin peli, mutta niinhän nämä tuppaavat olla. Hyvä asia on, että me on löydetty keinot voittaa erilaisia pelejä", Jalonen jatkoi.

Toinen loppuottelija selviää iltapäivällä, kun Ruotsi ja Venäjän olympiakomitean joukkue kohtaavat toisessa välieräottelussa.

"Ihan sama, huippujoukkue tulee. Me ei siihen voida vaikuttaa tietääkseni. Nautitaan niiden kärsimyksestä ja hoidetaan homma kotiin", Jalonen sanoi.

Suomi ei ole voittanut kertaakaan jääkiekon miesten olympiakultaa.