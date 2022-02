MT 100 vuotta sitten – mikä on muuttunut? "Maataloutemme kannattavaisuus alenee"

Kustannusnousun lisäksi sisällissodan aikaisten vahinkojen korjaaminen söi maatilojen kannattavuutta alkuvuodesta 1922.

Maataloutemme kannattavaisuus alenemassa.

Tunnettua on, ettei maatalous aikaisemmin meillä – yhtä vähän kuin yleensä muuallakaan – ollut mikään loistava liike­yritys. Maatalouden kannattavaisuustutkimuksen mukaan antoi varsinainen maatalous Suomessa ennen sotaa noin 50 markan suuruisen puhtaan tuoton viljeltyä hehtaaria kohti isäntäväen oman palkan lisäksi. (…)

Syynä kustannusten nousuun on, paitsi työpalkkojen kohoamista, muiden kustannusten huomattava nousu ja ennen kaikkea se seikka, että maataloudessa on täytynyt ruveta kalliista kustannuksista huolimatta korjaamaan niitä vaurioita, jotka siinä ovat sodan aikana tapahtuneet. Tunnettuahan on, että maataloustarvikkeiden hintojen noustessa maanviljelijät pidättyivät niiden ostosta.

J. E. Sunila

Kunnon miehiä.

Saarijärven Pyhäjärven kylässä on S. Paavon kertoman mukaan kaksi renkimiestä, jotka eivät ole liikoja muuttaneet. Toinen näistä, Matti Pakarinen, on maanvilj. Toivo Mannisen talossa, missä hän on palvellut renkinä 42 vuotta, jolla ajalla on talossa ainakin yksi isännän muutos tapahtunut. (…)

Sanotusta päätäen sopii sanoa, että mainitussa taloissa on täytynyt olla isäntäväen ja palvelijain keskinäiset suhteet tavalliset sopusuhtaisemmat.