Lääkärin palsta: Seleeni välittää liikunnan edullisia vaikutuksia – lisää hermosoluja ja parantaa muistia

Seleeni näyttää myös palauttavan vanhenemisen seurauksena hiipuneita hermosoluja hippokampuksessa, joka on oppimisen ja muistin kannalta tärkeä aivojen osa.

Parapähkinä sisältää runsaasti seleeniä. Niiden syömisen todettiin edistävän iäkkäiden aivotoimintaa.

Muutama vuosikymmen sitten osallistuin tutkimukseen, jossa selvitettiin seleenin terveysvaikutuksia. Suomen maaperässä on vähän seleeniä, elimistömme tarvitsemaa kivennäisainetta, ja tarvittiin tietoa päätökselle lisätä seleeniä lannoitteisiin. Eipä silloin aavistettu, että seleeni voisi olla osallisena myös selitettäessä liikunnan aiheuttamia vaikutuksia aivoissa.

Tuoreet tutkimukset osoittavat seleenin lisäävän hermosoluja ja parantavan muistia.

Jo aiemmin oli havaittu proteiineja, jotka lisääntyivät veressä liikunnan jälkeen. Yksi niistä oli selenoproteiini P, joka siirtää tai kuljettaa seleeniä aivoihin. Sen määrä kaksinkertaistui liikunnan seurauksena. Nyt australialaiset ja saksalaiset tutkijat osoittivat seleenin lisäävän kaksin- tai kolminkertaisesti neuroneja eli hermosoluja aivoissa. Erityisen kiinnostavaa on, että neuronit lisääntyvät etenkin hippokampuksen eli aivoturson alueella aivoissa. Hippokampuksessa pesivät nimenomaan oppiminen ja muisti.

Seleeni näyttää myös palauttavan vanhenemisen seurauksena hiipuneita hippokampuksen hermosoluja. Kun vanhoille hiirille annettiin juomavedessä seleeniä kuukauden ajan, hermosolujen määrä tuplaantui. Hiiret pärjäsivät myös muistitehtävissä verrokkeja paremmin. Ne oppivat nopeasti löytämään useiden kolojen joukosta sen, joka johti pimeään. Sinne ne haluavat hakeutua, koska välttävät luontaisesti valoisia paikkoja.

Tähän yhteyteen sopii myös jo aiemmin ikäihmisillä tehty tutkimus. Siinä annettiin puolen vuoden ajan osallistujille parapähkinä päivässä. Parapähkinässä on erittäin runsaasti seleeniä. Kuurin jälkeen pähkinänsyöjät olivat verrokkeja parempia sanatesteissä ja piirrosten kopioinnissa.

Parapähkinöiden lisäksi seleenin tärkeimmät lähteet ravinnossa ovat liha, maito ja maitovalmisteet sekä täysjyvävilja. Suomalaisten seleenin saanti on nykyään hyvällä tasolla kiitos lannoitelisän. Seleeniä on myös tarjolla erilaisissa ravintolisävalmisteissa, mutta on hyvä muistaa yliannostelun vaarat. Myrkytysoireita ovat iho- ja kynsimuutokset, hiustenlähtö, valkosipulin haju hengityksessä ja hermostomuutokset.

Tutkijoiden mielestä kannattaisi selvittää olisiko seleenistä hyötyä riskeistäkin huolimatta esimerkiksi aivohalvauksista toipumisessa. Näyttäähän se edistävän uusien neuronien syntymistä.

Science-tiedelehden artikkeli helmikuun alusta

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.