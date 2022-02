Tuntuuko hiihto raskaalta kuin kivireen veto ja pelottaako kaatuminen? Katso videoilta, kuinka perinteisessä oppii välttämään perinteiset virheet

Aluksi lämmiteltiin kiertämällä kuulua Lahden stadikan monttua. Jaana Savolainen (kesk.) sai käsitystä kummankin kurssitettavan virheistä.

Korona-aika ja lumekkaat talvet ovat innostaneet suomalaisia takaisin hiihtoladuille. Monella on saattanut olla sukset jalassa edellisen kerran koulun liikuntatunnilla 30 vuotta sitten tai armeijassa.

MT:n toimituksesta kaksi keski-ikäistä edustaa juuri tätä ryhmää.

Toinen osti sukset kuusikymppiseltä tädiltään. Hän huomasi heti alkumetreillä, ettei tasapaino ole nelikymppisenä enää samanlainen kuin lapsena. Mukaan on tullut myös pelkoa. "Mitä jos kaadun mäessä ja katkaisen koipeni?" Kaatumisia siitä tietenkin seurasikin.

Toiselle meistä sukset olivat hyvinkin tutut läpi lapsuuden ja kouluvuosien. Etelän vaihtelevat talvet ja muut harrasteet jumittivat aikuisiällä sukset varastokoppiin. Reilut 10 vuotta vanhat sukset sai pohjautettua urheiluliikkeessä, mutta ladulla oma jäykkyys ja hitaus harmittivat. Lihaksetkin jumittivat.

Molempien mielestä hiihtäminen on kuitenkin ensiluokkaista, monipuolista liikuntaa ja muistikuvamme mukaan mukavaakin. Päädyimme sopimaan Lahden hiihtoseuran hiihtokoulun vetäjien kanssa tekniikkakurssin.

Aikansa kilpahiihtäjät Jaana Savolainen ja Marko Punavaara kurssittavat pitkin talvea niin hiihtotaitonsa hukanneita kuin sitä edelleen kehittäviä aikuisia ja ryhmiä. HIihtoseuralla pyörii myös lasten hiihtokoulu.

Heti kättelyssä Lahden kuulun hiihtostadionin montussa käy ilmi, että kummallakin on tietotyöläisen vika: lonkat jumissa ja takamus laahaa sen seurauksena perässä. Nykyaikaisilla suksilla hiihtoasento on melko pysty. Paino on päkiöillä ja lantio naulaa painopisteen niiden päälle.

Mallia sujuvaan perinteisen menoon antaa hiihtoseuran nuoriin hiihtäjiin kuuluva Ronja Turunen (MT 2.2.). Vasta 14-vuotiaan Turusen meno hämmentää. Vauhdissa hän näyttää liitelevän etuviistossa asennossa.

Itsellä pelkkä painon vieminen päkiöille on liikkeessä haastavaa. Tuntuu, kuin koht´silleen lentäisi nokilleen.

"Ajattele, että pakaroidesi välissä on herne, jonka on pysyttävä siellä", Savolainen tokaisee.

Mielikuva kieltämättä auttaa. Keskivartalon ja lantion syviä lihaksia siis tarvitaan.

Harjoituskierros paljastaa seuraavan ongelman. Kun ajatus on painopisteessä ja lantiossa, raajat jäykistyvät. Potku ei lähde mihinkään.

"Polvet eivät saa mennä lukkoon", neuvoo Punavaara. Savolainen kehottaa joustamaan vauhtia polvista erityisesti yksipotkuisessa vuorohiihdossa työnnön loppuvaiheessa.

Toinen ongelma molemmilla on käsien asento. Käsivarret lähes ojentuvat, kun vauhtia hakee edestä kauhomalla.

"Tehot katoavat", toteaa Punavaara.

Aivan ehdoton "ei" tulee sille, että sauvojen kärjet hairahtuvat jossain kohtaa osoittamaan eteenpäin.

Kädet pidetään koukussa kehon molemmin puolin lähellä kylkiä, ja sauva osuu hankeen siteiden etuosan kohdalle. Vauhti lähtee keskivartalosta, ei käsistä.

"Tasatyönnössä työntöä voi vielä vähän tehostaa kääntämällä kyynärpäitä ulospäin", kuuluu Savolaisen jatkovinkki.

Kolmatta ongelmaa toinen uumoilikin ääneen ennalta. Ladulla suksista kuuluu potkaisevaa jalkaa vaihtaessa läpsähdys.

"Silloin paino on yhtä aikaa molemmilla suksilla. Uskalla vaihtaa painoa reippaasti jalalta toiselle ja anna liukua", kuuluu Punavaaran kannustus.

"Katse pois suksen kärjistä, tarpeeksi eteen", neuvoo Savolainen.

Se auttaa. Asennon säilyttäminen ja suksen liu´uttaminen vuoroon painoa siirtäen onnistuu ainakin hetkittäin.

Katso perinteisen hiihtotekniikkaan opastavat videot. Ensimmäisellä opetellaan hiihtoasentoa ja tasatyöntöä:

Sauvankärjet eivät saa sojottaa etukenoon milloinkaan muulloin kuin korkeintaan paikallaan seisten kuten tässä. Turvallisuuden lisäksi se on välineiden kestävyyskysymys: nykyiset kuitusauvat katkeavat herkästi.

Myös mäen nousua ja laskua harjoitellaan. Alamäkikauhua helpottaa ajatus, että aina voi nostaa toisen jalan ladulta ja jarruttaa auraamalla.

"Auraa vain reilummin suksen sisäkantilla", ohjaa Savolainen laskijaa.

Huomio herpaantuu. Toimittaja pyllähtää takalistolleen.

Savolainen ja Punavaara kehottavat totuttelemaan vauhtiin. Pääasia on, että mäet lasketaan tarpeeksi kyykyssä, kyynärpäillä liki nojaten polviin. Sauvat osoittavat kainaloista taaksepäin mutta eivät kohti taivasta vaan ennemmin alaviistoon, ja niilläkin voi tarvittaessa jarruttaa.

Lopuksi harjoitellaan vuorohiihtoa ilman sauvoja.

"Se kannattaa ottaa joka kerran ohjelmaan ladulla. Kädet kunnolla mukaan liikkeeseen ja painonsiirrot sukselta toiselle helpottuvat", Jaana Savolainen neuvoo.

Alkuun kannattaa pysytellä suhteellisen tasaisilla laduilla. Kun rytmi alkaa löytyä ja lihakset vahvistua, myös tasapaino ja varmuus kohenevat. Sitten on helpompi lähteä kokeilemaan mäkiä.

Toinen video keskittyy yksipotkuiseen tasatyöntöön:

Välineiden sopivuudella on väliä. Tunnilla olivat käytössä pitokarvasukset eli "skinit", joiden pitää olla jäykkyydeltään oikeat. Pitoa voi niissä hieman säätää siteiden paikkaa muuttamalla.

Opettele ainakin nämä Jaana Savolaisen ja Marko Punavaaran neuvomat korjausliikkeet perinteisessä hiihdossa, niin saat hiihtoon sujuvuutta. Silloin suksi kulkee ja matka sujuu kevyemmin. Oikea tekniikka auttaa myös välttämään rasitusvammoja.

* Pidä paino päkiöillä, polvet joustavat.

* Asento on suhteellisen pysty, lantio pysyy vakaana.

* Pidä katse riittävän kaukana edessä, pois suksen kärjistä.

* Tasaisella alustalla potku lähtee lähes suoraan vartalon alapuolelta päkiältä ja paino siirtyy sitten sukselta toiselle.

* Liu'u rohkeasti yhdellä suksella.

* Pidä käsivarret lähellä kylkiä, kyynärpäät liikkuvat tasatyönnössä ylöspäin.

* Ylämäessä vartalolla aika pysty asento lantio ylhäällä ja potku haetaan polvilinjan etupuolelta tai suoraan alta

* Alamäessä voi aina jarruttaa auraamalla. Laita sukset reippaasti sisälaidalta kantilleen kuten lasketellessakin, niin vauhti hiljenee kunnolla.

*Sauvoja ei tökätä koskaan eteenpäin, eivätkä ne sojota laskussa takana yläviistoon.

*Ennakoi tilanteet ja jätä pelivaraa: älä laske mäkeen heti toisen perään.

Ennen mäkiin menoa kannattaa harjoitella tasapainoa ja tekniikkaa tasaisessa maastossa.

Kolmas video näyttää perusasiat mäen nousu- ja laskutekniikkaan:

Nykyaikaisilla suksilla paino on päkiöillä ja lantio naulaa painopisteen niiden päälle, kuten Ronja Turusen vuorohiihdossa näkyy. Painon siirto reippaasti sukselta toiselle vie eteenpäin, vaikka suksi ei takana nousisikaan yhtä korkealle kuin Turusella.