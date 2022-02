Kun nuoruuden suojakilpi pettää: MS-tauti tai sydänvaiva voi viedä nuoren aikuisenkin yllättäen sairaalakuntoon – Kiti Kososen sydän pysähtyi kesken juhannussaunan

Tero Kyllönen

Intohimoinen hevimusiikin ystävä Tuomas Hakamäki on elänyt MS-taudin kanssa parikymmentä vuotta. Pyörätuoli on tarpeellinen apuväline arjessa. ”Nykyään ollaan ihan hyvin väleissä”, hän kuvailee suhdettaan sairauteen.

Kyllä nuorena jaksaa. Tai sitten ei.

Akuutin uudet jaksot näyttävät, että nuorenakin voi sairastua vakavasti – vaikka olisi elämänsä kunnossa.

Huomenna lauantaina ohjelmassa nähdään Kiti Kosonen, jonka sydän pysähtyi 38-vuotiaana kesken juhannussaunan omien tyttöjen hiuksia pestessä.

Puoliso elvytti Kososta ennen ambulanssin tuloa ja häntä päädyttiin pitämään viisi päivää lääkekoomassa.

Kososelta löytyi sepelvaltimotauti, joka avattiin pallolaajennuksella.

Perinteinen sydänsairauksille altistava tekijä on tupakointi. Elämä ei kuitenkaan tuppaa olemaan reilua. Vaikka huolehtisi itsestään, sydän voi pettää.

Yksi sydänpysähdys kirjaimellisesti seisautti suomalaiset viime kesänä, kun Tanskan nuori tähtipelaaja Christian Eriksen lyyhistyi kentälle.

Fifan mukaan äkilliset sydämenpysähdykset ovat jalkapalloilijoiden kentällä tapahtuvien äkkikuolemien johtava syy.

Myös ohjelmassa haastateltu Anne-Marie Karjalainen harrasti paljon liikuntaa, mutta sairastui.

Hänellä merkit sydänviasta löytyivät, kun hyvinvointianalyysiin käytetty mittalaite ei havainnut Karjalaisen sykettä.

Vaikka liikunta ei ollut suojannut häntä sairastumiselta, se oli silti saattanut suojata kuolemalta.

Tiistain jaksossa seurataan MS-potilaiden elämää.

Se on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus.

Tauti on naisilla yleisempi kuin miehillä. MS-tauti on todettu esimerkiksi monien hevostyttöjenkin tuntemalla kirjailija Uma Aaltosella, iskelmälaulaja Saija Varjuksella ja jääkiekkoilija Annina Rajahuhdalla.

Miehillä kuitenkin esiintyy useammin tasaisesti etenevää tautia.

Akuutti-ohjelma kertoo esimerkiksi 31-vuotiaasta Jannika Välimaasta, joka luuli sairastuneensa flunssaan. Viikon sisällä hän halvaantui varpaista rintalastan yläosaan asti ja lähes sokeutui.

Kyseessä oli MS-taudin ärhäkkä muoto.

MS-tauti on mystinen sairaus, sillä sen aiheuttavia tekijöitä ei vieläkään tunneta kunnolla.

Tiedossa on kuitenkin riskitekijöitä, joista merkittävin on mononukleoosia eli pusutautia aiheuttava virus yhdessä geneettisten riskitekijöiden kanssa. Myös esimerkiksi lapsuusiän D-vitamiinin puutteella on todettu olevan yhteys sairauteen.

Uudet lääkkeet ovat tuoneet paljon helpotusta MS-taudin hoitoon.

Muutama vuosikymmen sitten tauti saattoi vaikeassa muodossaan johtaa jopa kuolemaan, mutta nykyisin oikean lääkityksen ja kuntoutuksen avulla vaikeankin muodon kanssa voi elää hyvää elämää.

Vaikka sairaudet eivät koskisi itseä tai edes lähipiiriä, eri sairauksista tiedon lisääminen on silti arvokasta – kunhan ei jää piehtaroimaan kuolemanpelkoon.

Koskaan ei tiedä, millaisia kamppailuja kanssaihmiset käyvät.

Tai miten onnellisia he kaikesta huolimatta voivat olla.

