Neiti-koiran ontuminen vaikutti ensin tavalliselta revähdykseltä, mutta kunto heikkeni ja lopulta vaarallinen syy löytyi – "Tuntuu hurjalta, että ruuasta voisi saada pahimmillaan tappavan loisen"

Loinen vei nuorelta Neiti-lapinkoiralta kävelykyvyn. Eläinlääkärin mukaan todennäköinen lähde on naudanlihapohjainen raakaruoka.

Aku Borodin

Neiti on kuntoutumassa neosporan aiheuttamista oireista.

Se vaikutti ensin tavalliselta revähdykseltä.

Alle puolivuotias suomenlapinkoira Neiti konkkasi koirapuistoretken jälkeen, joten omistaja Aku Borodin vei lemmikkinsä eläinlääkäriin.

Vaiva ei kuitenkaan useista eläinlääkärikäynneistä, tutkimuksista ja levosta huolimatta helpottanut.

Neiti oli pahimmillaan niin kipeä, että se murisi, kun sitä yritti rapsuttaa. Kävely oli huteraa ja vaivalloista.

Lopulta tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että kyse oli jostakin venähdystä vakavammasta: Neitillä diagnosoitiin neospora.

Se on alkueläin, jolla on kaksi isäntää. Loisen pääisäntä on koira ja väli-isäntä märehtijä tai hevonen.

Myös naudat voivat sairastua neosporan takia. Bbc kertoi tapauksesta, jossa lehmien laitumelle jääneistä koiran jätöksistä tarttuva alkueläin sai 18 hereford-lehmää luomaan vasikkansa.

Tartunnan todennäköinen lähde oli eläinlääkärin mukaan naudanlihapohjainen raakaruoka, joskaan lähdettä ei ole varmistettu. Neiti oli saanut pennuille tarkoitettua valmistetta. Valmistajan sivuilla kerrotaan lihan lähteen olevan kotimainen.

Neiti söi oireisiin kuukauden mittaisen antibioottikuurin. Nykyisin se käy säännöllisesti fysioterapeutilla hierottavana ja sen vointi on mennyt parempaan päin.

Lihakset eivät kuitenkaan ole kehittyneet normaaliin tahtiin. Nyt keskitytään niiden vahvistamiseen, Borodin kertoo. Pitkään koira sai liikkua vain käydäkseen tarpeillaan.

Tartunta oli omistajalle täydellinen yllätys. "Tuntuu hurjalta ajatus siitä että ruoasta voisi saada pahimmillaan tappavan loisen”, hän toteaa.

Huonomminkin olisi voinut käydä. Eläinlääkäri-lehti (1/2022) kirjoitti hiljattain koiranpennusta, joka tuotiin vastaanotolle neljän viikon ikäisenä kaulan turvotuksen ja nielemisvaikeuksien takia.

Pentu jouduttiin intensiivisestä hoidosta huolimatta lopettamaan. Se oli saanut neospora-tartunnan emältään, joka taas oli todennäköisesti saanut tartunnan raakaruuasta.

Neitiä hoitaneella klinikalla neosporaan on törmätty aiemminkin. Klinikan sivuilla julkaistussa blogitekstissä eläinlääkäri Juliska Haapanen-Kallio painottaa, että ainoa varma keino tuhota niin loiset kuin bakteeritkin on lihan kypsennys.

Osa uskoo, että pakastaminen tappaa loiset. Elinkykyistä neosporaa on kuitenkin löydetty jopa Siperian ikiroutaan kuolleesta hirvestä.

