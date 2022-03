Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin Pekingin paralympialaisista – "Ainoa oikea päätös", kiittää Suomen Paralympiakomitean puheenjohtaja

Vielä eilen suunniteltiin, että Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat voisivat osallistua Pekingin paralympialaisiin. LEHTIKUVA / AFP

Kansainvälinen paralympiakomitea IPC on sulkenut Venäjän ja Valko-Venäjän Pekingin talviparalympialaisista Ukrainan sodan takia. Pekingin talviparalympialaiset alkavat perjantaina.

"Me Kansainvälisessä paralympiakomiteassa uskomme vahvasti, että urheilua ja politiikkaa ei pitäisi sekoittaa. Meistä riippumattomista syistä sota on tullut näihin kisoihin ja kulissien takana monet hallitukset ovat vaikuttaneet tapahtumaamme. Kansainvälinen paralympiakomitea on jäsentensä muodostama organisaatio ja otamme huomioon jäsentemme mielipiteet", IPC:n puheenjohtaja Andrew Parsons sanoi organisaation nettisivuilla.

Vielä keskiviikkona oli tarkoitus, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat voisivat osallistua kisoihin ilman kansallisuustunnuksia ja Kansainvälisen paralympiakomitean lipun alla.

"Viimeksi kuluneiden 12 tunnin aikana valtaisa määrä jäseniämme on ollut yhteydessä meihin hyvin avoimesti, mistä olen kiitollinen. He sanoivat, että jos emme harkitse uudelleen päätöstämme, sillä on todennäköisesti vakavia seurauksia Pekingin 2022 talviparalympiakisoille. Lukuisat kansalliset paralympiakomiteat ovat uhanneet jäädä pois kisoista. Urheilijoiden turvallisuuden takaaminen on ensiarvoisen tärkeää meille, ja tilanne urheilijakylässä eskaloituu ja on muuttunut kestämättömäksi", Parsons jatkoi.

"Turvataksemme näiden kisojen yhtenäisyyden ja osallistujien turvallisuuden olemme päättäneet kieltää Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden pääsyn kisoihin", Parsons päätti.

Suomen Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio otti IPC:n uuden päätöksen vastaan tyytyväisenä ja helpottuneena.

"Ainoa oikea päätös! Kiitos kaikille jäsenmaille ympäri maailman, jotka toimivat yhtenäisesti tässä asiassa. Erityiskiitokset osaltamme muille Pohjoismaille, Baltian maille ja Puolalle hienosta toiminnasta ja yhteistyöstä. Nyt saadaan fokus itse kisoihin. Tsempit kaikille urheilijoille, erityisesti omille Pohjoisen tähdillemme sekä urhealle Ukrainan joukkueelle", Rautio sanoi Suomen paralympiakomitean tiedotteessa.