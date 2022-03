Kotisohvien vapaaehtoiset pääsevät tositoimiin Apua Ukrainaan -tukikonsertissa, täältä pääset suoraan avustusjärjestöjen sivulle

Juuso Koivisto

Apua Ukrainaan -tukikonsertin juontavat Puoli seitsemän -ohjelmasta tuttu Mikko Kekäläinen ja meteorologi Anniina Valtonen.

Ukrainan kriisi on koskettanut laajasti suomalaisia. Viime viikonlopun tuloksena eri avustusjärjestöjen kautta tulleet raha-avustukset ylittivät 10 miljoonaa euroa.

Lisäksi tuhannet suomalaiset ovat lahjoittaneet hätään erilaista tavara-apua, kuten vaatteita.

Lauantain alkuilta tarjoaa kotiyleisöille mahdollisuuden auttaa sodasta kärsiviä ukraina­laisia, kun Apua Ukrainaan -tukikonsertin ensitahdit pääsevät eetteriin.

Yle haluaa tarjota yhteistyössä avustusjärjestöjen kanssa konkreettisen, tehokkaan ja luotettavan tavan auttaa.

Mukana ovat SPR, Pelastakaa Lapset ry, Unicef ja Kirkon ulkomaanapu. Konsertin avulla kerätään varoja sodasta kärsiville ukrainalaisille.

Lahjoituksilla tuetaan perustarpeiden lisäksi välttämättömän terveydenhuollon järjestämistä, henkisen tuen tarjoamista sekä lasten koulun­käynnin jatkumista kriisin pitkittyessä.

Mukana yhteisen asian äärellä on jo eturivin artisteja, urheilijoita, näyttelijöitä sekä muita tuttuja kasvoja.

Etukäteen on kerrottu pitkään esiintymistauolla olleen Katri-Helenan, Haloo Helsingin ja Juha Tapion esiintyvän suorassa lähetyksessä.

Hyväntekeväisyystapahtuma Ukrainan sodasta kärsivien tueksi järjestetään Kulttuuri­talolla Helsingissä.

Maailmanlaajuisesti apua Ukrainaan kerää julkisuuden henkilöistä muun muassa The Police yhtyeestä ennen rauta­esiripun putoamista kuuluisuuteen tullut Gordon Sumner, taiteilijanimeltään Sting.

Instagramissa julkaisemallaan videolla hän haluaa rohkaista ja tukea Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutunutta kansaa.

Sting esittää vuonna 1985 julkaistulta The Dream of the Blue Turtles -debyyttisoolo­albumilta sellisti Ramiro Belgardtin säestämänä kappaleen Russians. Laulun sanat kuvailevat synkkiä tunnelmia kylmän sodan aikana vallinneesta maailmansodan vaarasta.

”Olen laulanut tätä kappaletta todella harvoin sen kirjoittamisen jälkeen, sillä en koskaan ajatellut, että siitä voisi tulla jälleen ajankohtainen”, Sting kertoo videolla.

”Mutta johtuen yhden miehen verisestä ja harhaisesta päätöksestä vallata rauhanomainen, ei millään lailla uhkaava naapurimaa. Tämä laulu on jälleen kerran vetoomus ihmisyyden puolesta”, hän jatkaa.

Sting kanavoi apua Ukrainaan puolalaisen hyväntekeväisyysjärjestön välityksellä.

Lisää löylyä suomalaisten lahjoituksille voi antaa tieto siitä, että monien muiden keräysten rinnalla Kansainvälinen Sauna­liitto (ISA) kertoo järjestävänä keräyksen Ukrainan pakolaisten auttamiseksi.

Ukraina kuuluu maailman saunamaihin ja maassa on järjestetty muun muassa vihtomiskilpailuja.

Saunakulttuuri on maassa sosiaalinen tapahtuma, joka yhdistää eri sukupolvia.

Saunaliiton kampanjassa on tavoite tuoda mobiilisaunoja ja vapaaehtoista saunahenkilökuntaa pakolaisten luokse.

Yle TV1, Yle Areena ja Yle Radio Suomi lauantai klo 18.15

Täältä pääset auttamaan Ukrainan kriisin uhreja:

Kirkon ulkomaanapu

Pelastakaa Lapset ry

Punainen Risti

Unicef