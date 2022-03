Lastenkirja: Rohkeasti aamupalapöytään

Tammi, Lari Järnefelt

Saara Kekäläinen, Reetta Niemensivu: Valpuri ja vaarallinen aamupuuro. Tammi 2022. 48 s.

Lasten valloittava mielikuvitus arkistenkin asioiden keskellä on hämmästyttävä, ja siitä kertoo Valpuri-nimisen lastenkirjahahmon kohtaaminen aamupuuron kanssa.

Valpuri tilaa kinuskilla ja strösseleillä kuorrutetun herkkuaamiaisen, mutta isä asettaa hänen eteensä ”talon erikoisen” eli lautasellisen tavallista puuroa. Lähtee liikkeelle Valpurin ja puuron välinen kaksintaistelu, joka kuljettaa päähenkilömme mitä mielikuvituksellisimpiin tilanteisiin. Jospa puuro onkin avaruuden musta aukko? Tai jos se onkin vasta poikanen ja sen hirmuisen vihainen äiti on jossakin lähistöllä? Kumpi lopulta voittaa, Valpuri vai puuro?

Parhaimmillaan lastenkirjojen tarinat ovat, kun arkisia tilanteita katsotaan lapsen vinkkelistä. Se mikä aikuiselle on vain aamupala, voi lapselle käynnistää jo pienen päänsisäisen seikkailun. Se naurattaa aikuistakin.

Takakannessa kuvaillaan päähenkilöä rakastettavaksi minikokoiseksi asennemuijaksi, joka on täynnä metkuja. Siinä on hyvällä tavalla samaa kuin monessa muussakin viime vuosien uusista kirjahahmoista: rohkeutta, tuhmuutta ja seikkailunhalua. Myös perheiden moninaisuus näkyy alleviivaamatta aiempaa useammin, kuten Valpurinkin perheessä.

Saara Kekäläinen on kirjoittaa aikuistenromaaneja kirjailijanimellä Olga Kokko, ja Valpuri ja vaarallinen aamupuuro on hänen erikoislastenkirjansa. Kirjan kuvitus on lahtelaisen kuvittajan ja sarjakuvataitelijan Reetta Niemensivun kynästä. Hän on julkaissut lastenkirjoja ja julkaissut useita sarjakuva-albumeja.