Dyynille eniten Oscar-palkintoja tänä vuonna – Oscar-palkinnot käsikirjoituksesta elokuville Belfast ja CODA

Miessivuosan Oscar-palkinnon voitti Troy Kotsur, joka on ensimmäinen kuuro mies, joka on voittanut Oscar-palkinnon näyttelemisestä.

Lehtikuva/AFP

Kenneth Branagh palkittiin käsikirjoitus-Oscarilla.

Elokuva-alan Oscar-palkintojen jako on parhaillaan käynnissä Los Angelesissa Yhdysvalloissa.

Oscar-palkinnon parhaasta alkuperäisestä käsikirjoituksesta on voittanut Kenneth Branagh elokuvasta Belfast. Elokuva kertoo Pohjois-Irlannin levottomuuksien keskellä 1970-luvun vaihteessa varttuvan pojan lapsuudesta.

Parhaan sovitetun käsikirjoituksen palkinnon voitti Sian Heder elokuvasta CODA. Draamaelokuva kertoo kuuron perheen kuulevasta lapsesta, joka kipuilee perheensä auttamisen ja henkilökohtaisten haaveidensa tavoittelemisen välillä.

CODA on vuonna 2014 ilmestyneen ranskalaiselokuva La Famille Belierin uudelleenfilmatisointi.

Molemmat voittajat ovat myös ohjanneet käsikirjoittamansa elokuvat.

Parhaana täyspitkänä dokumettielokuvana palkittiin Summer of Soul, joka kertoo Harlemissa vuonna 1969 järjestetystä festivaalista, joka kesti kuusi viikkoa.

Tieteiselokuva Dyyni on voittanut jo kuudessa kategoriassa. Dyynin voi julistaa jo tässä vaiheessa eniten Oscareita tänä vuonna voittaneeksi elokuvaksi, sillä mikään muu elouva ei pysty enää ohittamaan Dyynin pystimäärää.

Dyynille palkintoja on satanut leikkauksesta, äänisuunnittelusta, lavastuksesta, kuvauksesta ja erikoistehosteista.

Legendaarinen elokuvasäveltäjä Hans Zimmer sai myös pystin Dyynin musiikista. Zimmer on voittanut saman palkinnon aiemmin elokuvasta Leijonakuningas.

Maskeerauspalkinto meni elokuvalle The Eyes of Tammy Faye, ja puvustuksesta palkittiin elokuva Cruella. Parhaan animaation voitti Disneyn Encanto.

Kansainvälisen palkinnon voitti odotetusti japanilainen Drive My Car, joka on ehdolla myös parhaan elokuvan kategoriassa.

Ennen gaalan alkamista jaettiin jo kahdeksan Oscar-palkintoa. Kritisoidulla päätöksellä pyritään antamaan lähetyksessä enemmän aikaa musiikkiesityksille.

Parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon on voittanut Ariana DeBose Anitan roolistaan Steven Spielbergin musikaalielokuvassa West Side Story.

Aiemmassa vuoden 1961 elokuvaversiossa Anitan roolissa näytellyt Rita Moreno voitti myös parhaan naissivuosapalkinnon. Moreno näytteli sivuroolissa myös Spielbergin tuoreessa elokuvassa.

DeBose on ensimmäinen avoimesti seksuaalivähemmistöön kuuluva näyttelijä, joka on voittanut Oscar-palkinnon näyttelemisestä.

Miessivuosan Oscar-palkinnon voitti Troy Kotsur draamaelokuvasta CODA.

Kotsur on ensimmäinen kuuro mies, joka on voittanut Oscar-palkinnon näyttelemisestä. Elokuvassa Kotsurin vaimoa näyttelevä Marlee Matlin on aiemmin voittanut myös Oscar-palkinnon viittomankielisestä roolistaan vuoden 1986 elokuvasta Sanaton rakkaus.

Oscar-gaalassa pidettiin hiljainen hetki Ukrainan kansaa kohtaavan valloitussodan vuoksi.

"Vaikka elokuva on väylä ilmaista inhimillisyyttämme konfliktin aikana, todellisuudessa miljoonat perheet Ukrainassa tarvitsevat ruokaa, lääkkeitä, puhdasta vettä ja hätäpalveluita", luki gaalan näytöillä näytetyssä tekstissä.

Ennen palkintojen jaon alkua alkua yhdeksi käsiteltäväksi teemaksi gaalassa odotettiinkin Ukrainaa runteleva Venäjän hyökkäystä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mahdollista videopuhetta gaalassa väläyteltiin myös, mutta akatemia ei vahvistanut ennen gaalan alkua, puhuuko Zelenskyi elokuvakansalle. Uutiskanava CNN:n haastattelussa Oscar-voittaja Sean Penn kehotti boikotoimaan Oscareita, mikäli Oscarit järjestävä elokuva-akatemia ei ole suostunut Zelenskyin puhumiseen gaalassa.

"Jos se tulee siihen, sulatan Oscar-palkintoni julkisesti", Penn kertoi haastattelussa.

Oscar-gaalan tuottaja Will Packer kertoi ennen gaalaa CNN:lle, että Ukraina tullaan huomioimaan "show'lle ja alustalle sopivalla tavalla". Punaiselle matolle ennen gaalan alkua saapuneilla elokuva-alan vaikuttajilla näkyi myös Ukrainaa tukevia taskuliinoja ja koristenauhoja.

Ennakkosuosikit parhaan elokuvan voittajiksi ovat Jane Campionin ohjaama The Power of the Dog ja Sian Hederin ohjaustyö CODA. Molemmat elokuvat ovat keränneet alkuvuodesta elokuva-alan palkintoja, joiden perusteella palkinnon voittajaa on usein ennakoitu ennen gaalaa. Myös useilla vedonlyöntisivustoilla ennakkosuosikit ovat olleet melko tasaväkisiä.

The Power of the Dog keräsi tänä vuonna eniten ehdokkuuksia, 12 kappaletta. Denis Villeneuven tieteiselokuva Dyyni sai toiseksi eniten ehdokkuuksia, yhteensä 10.

Viime vuonna Oscar-gaala järjestettiin koronapandemian vuoksi poikkeuksellisesti Union Station -rautatieasemalla, mutta tänä vuonna palkinnot palattiin jakamaan jälleen perinteiseen tapaan Dolby-teatterissa.

Gaalaa juontavat koomikot Amy Schumer ja Wanda Sykes sekä näyttelijä Regina Hall.