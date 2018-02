Tuleeko Suomeen miesten olympiamitali?

Talviolympialaiset päättyvät suomalaisilta pitkiin matkoihin perinteisellä hiihtotavalla. Se on suomalaisille niin miehissä kuin naisissa se parempi tyyli.

Miesten 50 kilometrin yhteislähtö on lauantaina kello 7. Iivo Niskanen ei ole salaillut sitä, että tavoitteena on voitto, onhan hänellä viime vuodelta perinteisen 15 kilometrin maailmanmestaruus ja parisprintin olympiavoitto neljän vuoden takaa.

Niskasen mahdollisuuksia lisää se, että sääennuste lupaa suojaa Etelä-Korean Pyeongchangiin. Raskaahko keli lisää vuorohiihtoa, joka on Niskasen erityinen vahvuus. Keli paikkaa sitä, etteivät olympialadut ole niin raskaita kuin Niskanen olisi toivonut.

Hiihtoja tähän asti muuten hallinneilla norjalaisilla oli ongelmia sekä miesten että naisten viestin perinteisillä osuuksilla. Suojakelistä ei kisakokemusta vielä ole.

Jos ei pyrytä eikä tuule niin kuin yhdistelmähiihdon aikana, yhteislähdön kyttäily loppunee viimeistään 35 kilometrin paikkeilla. Irti muista halajavat Niskasen lisäksi ainakin Norjan Sundby ja Kazakstanin Poltoranin. Ennen loppukiriä pitää pudottaa muun muassa Sveitsin Cologna ja Ranskan Magnificat.

Matti Heikkisellä on vielä mahdollisuus siihen yhteen mahtihiihtoon, jollainen hänellä on ollut tapana tehdä kerran arvokisoissa. Testien mukaan mies on elämänsä kunnossa, mutta hiihto on lähtenyt sujumaan vasta muutaman kilometrin jälkeen. Lauantaina matkaa riittää.

Jos 50 kilometriltä tulee mitali, se on ensimmäinen Suomen miehille näistä olympiakisoista. Muita mahdollisuuksia ei olekaan enää jäljellä.

Naiset ovat voittaneet perjantaihin mennessä Suomen kaikki mitalit, neljä pronssia: Krista Pärmäkoski kaksi, Enni Rukajärvi lumilautailussa yhden ja neljännen voitti naisten jääkiekkojoukkue. Pärmäkoski ja Rukajärvi ovat maatilan tyttäriä.

Naisilla on lisämahdollisuus mitalleihin 30 kilometrillä. Hiihto alkaa sunnuntaina kello 8.15. Pärmäkoski tavoittelee siltä jo kolmatta mitaliaan. Pahimmat vastustajat ovat Ruotsin Kalla ja Norjan Björgen kuten aiemmillakin matkoilla.

30 kilometriä on kisojen päämatka sen hiihtäville suomalaisille. Jos hyvin käy, heistä muutkin kuin Pärmäkoski ovat pitkään mukana kärki­päässä, ennen muuta Kerttu Niskanen.