Iivo Niskaselle olympiavoiton kunniaksi osuus huippuvarsasta – MT ja Hippos mukana hankkeessa

Raviurheilun konkari Kari Lähdekorpi ja Hoss-ravihevosten kasvattajat Hanna ja Hannu Härmälä antavat olympiavoittaja Iivo Niskaselle Pyeonchengin voiton kunniaksi kolmanneksen osuuden nyt 1-vuotiaasta huippusukuisesta orivarsasta Gunvald Hossista.

"Hannu Härmälä sanoi heti kun Iivo tuli maaliin, että nyt hevonen Iivolle", Lähdekorpi kertaa lauantaiaamun tapahtumia.

"Perinteisesti arvokisavoittajille aina lahjoitetaan tonttejakin ja päätettiin sitten yhdessä, että kyllähän hevosmiehelle pitää hevonen lahjoittaa", Hannu Härmälä perustelee.

"Sovittiin niin, että kun mulla ja Hannulla on sellainen 1-vuotias varsa, Gunvald Hoss, niin annetaan siitä kolmasosa. Ja sitten on sovittu – ettei Iivolle tule siitä kuluja – niin ensimmäiset kaksi vuotta, siihen saakka kun hevonen tulee starttiin, Suomen Hippos ja Maaseudun Tulevaisuus maksavat Iivon osuuden hoitomaksuista", Lähdekorpi kertoo.

Lähdekorpi ei lähde ennustamaan, millainen ravihevonen Gunvald Hossista on kasvamassa, mutta taustat ovat hyvät, sillä varsan isä on Zola Boko ja emä Yalumba Hoss.

"Sitä ei koskaan tiedä, millainen siitä kehittyy, kun on kysymys 1-vuotiaasta orivarsasta", Lähdekorpi sanoo.

"Gunvald Hoss on todella hyväsukuinen varsa. Se on erittäin hyväluonteinen ja kova puuhailemaan kaikenlaista. Ulkonäöltään se on urheilullinen ja kevytrakenteinen. Odotukset ovat korkealla tulevaisuutta ajatellen, mutta aika näyttää sen. Se on nyt vuoden ikäinen ja syksyllä sitten alkaa sen valmennus ja ensiaskeleet kohti raviuraa", Härmälä kertoo.

Lähdekorpi ja Härmälät omistavat Iivo Niskasen kanssa tätä ennen yhdessä jo kaksi muutakin ravihevosta, Victory Bonsain ja Cameron Evon.

Hippoksen ja Maaseudun Tulevaisuuden oli helppo lähteä mukaan hankkeeseen.

"Iivo Niskanen on positiivinen, upea urheilija ja hän toimii esikuvana monille. Iivo on moneen otteeseen tuonut esiin harrastavansa raviurheilua ja kertonut rentoutuvansa lajin parissa", sanoo Suomen Hippoksen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Merja Tuunanen.

"Olympiavoitto oli aivan upea saavutus ja hevosen lahjoitus kekseliäs teko yksityishenkilöiltä. Halusimme ehdottomasti lähteä tukemaan tätä palkitsemista Maaseudun Tulevaisuuden kanssa", Tuunanen kertoo. "Onnea vielä Iivo!"

"Iivo Niskasen suoritus oli tärkeä koko suomalaiselle huippu-urheilulle. Koska Iivo on maaseudun miehiä, oli mitä luontevinta lähteä mukaan tähän ravikimppaan", sanoo Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.