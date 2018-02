Pikkupaikkakunnan neuleyrittäjän villapaidoissa hiihtää seitsemän veljestä

Kaikkihan nykyään ovat ekologisia ja eettisiä. Sanapari liimataan lähes jokaisen tuotteen ja palvelun päälle, oli katetta tai ei. Ekologisuus ja eettisyys ovat hokema, joka jokaisen bisneksen vuonna 2018 täytyy lausua ääneen. Vaativaa ja valveutunutta kuluttajaa ei muuten vakuuteta.

Neuleyritys Hurmåksen äiti Sanni Salonen kuitenkin unohtaa toitottaa olevansa ekologisesti ja eettisesti kestävien tuotteiden tekijä. Asiasta paasaaminen unhottuu, kun se ei ole vain myyntivaltti vaan itsestäänselvyys.

Salonen melkein yllättyy, kun häneltä kysyy aiheesta.

"Niin, tosiaan. Tietenkin toimintani on ekologisesti ja eettisesti kestävää. Ensimmäisessä Hurmåksen mallistossa käyttämäni puuvilla on teollisuuden ylijäämälankaa ja luomupuuvillaa, ja merinovilla on mulesing-vapaata. Ylijäävät materiaalit toimitan edelleen uusiokäytettäväksi."

Mulesing tarkoittaa toimenpidettä, jossa lampaan peräaukon ympäriltä poistetaan kirurgisesti kudosta. Sillä torjutaan raatokärpästen munimista eläimen iholle.

Mulesing on kivulias, ja yhä useampi merinovillaa tuottava on luopunut toimenpiteestä.

"En voisi toimia mitenkään muuten. Tämä on ainoa perusteltu tapa, jos ylipäätään haluaa tuottaa tähän maailmaan uusia tavaroita."

Maailman jätevuorten kasvattamatta jättäminen on Saloselle itsestään selvää. Ekologiset reunaehdot ryydittävät Hurmås-neuleyrityksen toimintaa.

"Helpompaa olisi ollut tilata pelkästään luomupuuvillaa kuin etsiä ja hankkia teollisuuden ylijäämälankoja. Ne ovat aina hieman eripaksuisia ja -laatuisia, ja niiden ominaisuudet vaihtelevat. Eivätkä kierrätyslangat lopulta ole sen halvempia kuin lankatehtaan luomupuuvillatkaan."

Sanni Salosen Hurmås avasi ovensa viime syksynä paikassa, mitä ei voi kutsua vilkkaaksi.

Hurmås-puoti sijaitsee säkyläläisellä teollisuusalueella. Ympärillä on pakkasvarastoa, teollisuushuoltoa, autokorjaamoa ja viljapeltoa.

"Hauska kyllä, täällä on riittänyt vilskettä. Ihmiset ovat löytäneet kauppaani Säkylästä ja kauempaakin, esimerkiksi Turusta ja Helsingistä."

Hurmås avasi kivijalkapuotinsa siirrettävään konttiin. Salonen tilasi ja kuljetutti sen neulomonsa pihamaalle, asennutti siihen sähköt ja sisusti sen tyylikkään valoisaksi ja värikkääksi.

Kontin ikkunaseinä loistaa satakuntalaisessa talvi-illassa epätodellisena kuin muotinäytöksen lava. Neulottujen puseroiden, mekkojen, huivien ja housujen menekki on ollut hyvää. Yksinyrittäjä on saanut painaa töitä yötä myöten.

"Perheelle kiitos joustamisesta. Monta kertaa arjen pelastajaksi on noussut paikallisen marketin lämminruokatiski, jonka antimista on nautittu koko porukan voimin neulomon leikkuupöydän ääressä."

Naisen yrittäjätarina on monipolvinen. Hurmås on järjestyksessä Sanni Salosen toinen neuleyritys. Muutama vuosi sitten hän pyöritti kollegansa kanssa niin ikään neuleita suunnittelevaa ja valmistavaa yritystä.

Bisnes oli hyvässä kasvussa, mutta kahden yrittäjänaisen näkemykset niin tuotteesta kuin tekemisen tavoistakin erosivat ratkaisevasti toisistaan. Lopulta Salonen irtaantui yrityksestä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sanni Salonen teki yrittämisen jälkeen muutaman vuoden freelancetoimittajan töitä. Veri veti silti koko ajan neuleiden pariin.

"Hurmåksen ensimmäinen mallisto on kehkeytynyt päässäni jo vuosien ajan. Nyt voin toteuttaa kaikki ajatukseni – myös ne villimmät – täysin vapaasti, kun teen päätökset yksin."

Vertaistukea ja voimia yksin tekemiseen Salonen on saanut muilta saman alan yksinyrittäjiltä.

"Taivassalossa tätä ihan samaa hommaa tekevä Johanna Österman on ollut verraton tuki. Emme kuitenkaan koe syövämme toistemme leipää, vaikka molemmat teemme neuleita. Yhteistyötä me teemme."

Hurmåksen ensimmäinen neulemallisto on saanut asiakkaatkin hurmokseen. Neule on totuttu yhdistämään maanläheisiin väreihin ja malleihin, mutta Salosen mallisto on värikkyydessään toista maata.

Erityisen suosittu on ollut Salosen pop-taiteesta ammentava Seitsemän veljestä -neule, jota ovat hankkineet niin nuoret naiset kuin iäkkäät miesasiakkaat.

Sanni Salonen hieman yllättyi syksyllä myyntiin tulleen ensimallistonsa suosiosta. Toisaalta hän oli hyvin varma siitä, että on oikealla tiellä ja elää unelmaansa.

Lähitulevaisuudessa Salonen aikoo palkata ensimmäisen työntekijän ja avata verkkokaupan. Myös jälleenmyyntikuvioita on suunnitelmissa.

"Neulekonttia ollaan juuri siirtämässä Säkylän keskustaan. Saa nähdä, mihin kaikkialle konttia jatkossa siirtelenkään."

Säkylää yrityksensä tyyssijana Salonen ei vaihda. Kunnassa on koko elämä: puolison työ, lasten koulu ja kaverit.