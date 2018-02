Täytettyjen eläinten parhaat valittiin Itävallassa EM-kilpailussa

Näyttää aivan siltä, kuin eläimet lähtisivät hetkenä minä hyvänsä liikkeelle. Jos ei ole eläintentäytön Euroopan mestaruus –kilpailun tuomari tai kokenut eläintentäytön ammattilainen, kaikki Itävallan Salzburgissa viikonloppuna esillä olleet täytetyt eläimet näyttivät upeilta taideteoksilta.

Tuomarien tehtävänä on arvioida jokainen 360 yksittäisestä eri kategoriaan ilmoitetusta työstä ja pisteyttää ne, kertoo kilpailuun osallistunut eläintentäyttäjä Netta Lempiäinen.

Maksimipisteet ovat 100 pistettä. Mitä enemmän heikkouksia ja ongelmakohtia löytyy, sitä enemmän pisteet tippuvat. Tuomarit tarkastelevat töitä suurennuslasilla ja taskulampun valossa, kuvailee Lempiäinen tiukkaa seulaa.

"Tekijät on jaettu mestareihin, ammattilaisiin ja noviiseihin, kaikki kilpailevat omissa luokissaan. Täytetyt eläimet on myös jaettu moniin eri luokkiin: muun muassa lintuihin, kaloihin, nisäkkäisiin, matelijoihin ja sammakkoeläimiin. Nämä luokat on jaettu vielä pienempiin ryhmiin esimerkiksi täytettävän kohteen koon perusteella ja eläinryhmiksi."

Lempiäinen osallistui kilpailuun ammattilaisena täytetyllä lehtopöllöllä. Omassa luokassaan hänen työnsä oli 7. yhteensä 39 kilpailutyön joukosta.

Luonnontieteellisessä museossa konservointikoordinaattorina työskentelevä Lempiäinen kilpailee kolmatta kertaa isossa kilpailussa.

Suomen mestaruus -kilpailuun hän on osallistunut myös kolmesti. Konservaattorin työn ohella Lempiäisellä on oma yritys Studio Naturalia.

"Kilpailu on loistava paikka saada kritiikkiä omalle työlleen. Kilpailun lisäksi täällä Salzburgissa on ollut useita alan seminaareja, matkaa tänne voisi kuvailla oppimiskokemukseksi."

Lempiäinen on täyttänyt eläimiä seitsemän vuotta. Hän opiskeli biologian maisteriksi ja omien sanojensa mukaan ajautui Luonnontieteelliseen museoon. Museossa hän opiskeli konservaattoriksi.

"Taksidermia eli eläinten täyttäminen kehittyy lajina hurjaa vauhtia koko ajan. Kilpailutöiden taso on vuosi vuodelta vain noussut. Siksikin on tärkeää olla kansainvälisissä tapahtumissa ottamassa oppia, jos haluaa kehittyä."

Kilpailussa pienin esillä oleva täytetty nisäkäs on vesipäästäinen, jääkarhu on suurimpia.

Lempiäinen painottaa, että kilpailussa kaikkien täytettyjen eläinten historia tunnetaan ja luvat niiden hallussapitoon ovat kunnossa.

"Esimerkiksi täyttämäni lehtopöllö on suojeltu laji. Siksi minulla on elykeskukselta lupa sen hallussapitoon sekä villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen eli CITES-sopimuksen mukainen lupa."

Monet täytetyistä eläimistä ovat metsästysmuistoja, mutta isolla osalla kilpailutöistä on muu tausta.

Esimerkiksi monet täytetyistä kissapedoista ovat peräisin eläintarhoista, missä ne ovat menehtyneet. Ne päätyvät yksityisiin kokoelmiin tai julkisiin näyttelyihin.

Lempiäisen lisäksi toinen kilpailuun osallistunut suomalainen oli Tom Hoogesteger, jonka käärme palkittiin Euroopan toiseksi parhaana matelijoiden ja sammakkoeläinten mestarit -sarjassa.