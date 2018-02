Teatteriarvio: Uusperhekuviot naurattavat Keravalla

”Kyllä tämä on komedia, kun yleisöä kuuntelee”, käsikirjoittaja-ohjaaja Minna Koskela sanoo.

Draamakomediakin tämä olisi voinut olla, tai aiheensa puolesta vaikka tragedia. Kerava-salin lavalla on juuri nähty ensi-illassa Koskelan Keski-Uudenmaan teatterille (KUT) kirjoittama ja ohjaama Exän uus ja vanha.

Siinä Jarin (Seppo Halttunen) entinen vaimo Terhi (Anu Sinisalo) odottaa Jarin uutta ”nuorikkoa” esittelykäynnille. Korsolaisessa kaksiossa vilisee melkoisia yllätyskäänteitä, joita tarjoileekin lopulta eniten se nurkassa nyhjäävä perusmies.

”Aihe syntyi niin kuin muutkin: oli mieltä vaivaava asia, jota lähdin ratkomaan”, Koskela kertoo.

”Ihmiset puhuivat presidenttiinkin liittyen ikäerosta parisuhteissa: kuinka suuri ja mihin suuntaan se saa olla. Se kuulosti oudolta, kun avioliitot eivät ole muutenkaan taattuja onnistumaan. Aloin miettiä sitä ja aihe laajeni uusioperheisiin.”

Tuloksena on, että yleisö nauraa. Keravalla ovat roolivalinnat osuneet nappiin, vierailevana näyttelijänä on loistava Leena Uotila. Koskela toivoo näytelmän leviävän muuallekin maahan, ja Rauman kaupunginteatterin kanssa asiasta on jo sovittu.

Koskela on kotoisin Janakkalasta ja asuu nykyisin Helsingissä. Hänen tunnetuinta käsialaansa lienee Kumman kaa -televisiosarja.

KUT on alueen ainoa ammattiteatteri ja juhlii tänä vuonna 20-vuotista taipalettaan muun muassa päästämällä kaikki vuonna 1998 syntyneet veloituksetta esityksiin.

Yksi erikoisuus on uusintaensi-ilta vuoden 2005 Kultakausi-­pienoisnäytelmästä, jossa vanhoja kaunojaan setvivät Jean Sibelius (Kalle Tahkolahti), Helene Schjerfbeck (Elina Varjomäki) ja Akseli Gallen-Kallela (Jari Hämäläinen). Eletään aikaa, jolloin maalarinaisten tehtävä ei ollut tehdä taidetta, vaan ”synnyttää pulskia poikia isänmaalle”.

Hienointa on pianisti Anu Silvastin soittama Sibelius sekä ympäristö: esityspaikkana on Pekka Halosen jyhkeän taiteilijakodin Halosenniemen sali. Etenkin talvella ikkunaruutujen takana hämyilevä Tuusulanjärvi toimii tehokkaana taustana.

Exän uus ja vanha Kerava-­salissa 18.3. saakka. Kultakausi Halosen­niemessä 8.4. ja 15.4. sekä 9.9.–30.9.2018