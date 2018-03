Katso video: Saunaseurat lyövät löylyä saadakseen suomalaisen saunomisen Unescon maailmanperintöluetteloon

Suomalaiset saunayhteisöt ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on saada suomalainen saunominen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin.

”Tämä varmistaisi suomalaiselle saunomiselle kulttuuri­perinnöllisen aseman kansainvälisesti”, Suomen Saunaseuran varapuheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma kertoo.

Suomesta ei ole vielä rekisteröity luetteloon mitään.

Virolla on sen sijaan listalla jo neljä kohdetta, joista yksi on Kaakkois-Virossa sijaitsevan Võrumaan savusaunaperinne.

”Suomessa hakua luetteloon hoitaa Museovirasto, jonka edustajia tapasimme asian tiimoilta ensimmäisen kerran jo vuonna 2016. Me olisimme valmiita hankkeeseen heti, mutta on päätetty, että Suomen ensimmäinen ehdotus lähtee Unescoon vasta ensi vuonna. Toivomme kovasti, että se on juuri saunominen”, Ohmeroluoma kertoo.

Museovirasto valitsi viime vuonna Suomen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 53 perinnettä. Siinä on saunomisen lisäksi pesäpallo, kalakukko ja tervan poltto tervahaudoissa. Tästä luettelosta on mahdollista hakea edelleen Unescon kansainvälisiin luetteloihin.

Kansallisella listalla olevien tahojen on mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksestaan Unesco-prosessiin tänä keväänä.

Näiden vastausten perusteella Museovirasto ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä tekevät opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen kohteista, jotka noudattavat vahvimmin kansallisia painopisteitä.

Lopullisen valinnan tekee ministeriö.

Saunaseurat aikovat lyödä tosissaan löylyä valintansa puolesta. Tällä hetkellä vetämässä on esimerkiksi adressi, jolla kerätään allekirjoituksia suomalaisen saunan päivän muuttamista viralliseksi liputus­päiväksi.

Päivä on kesäkuun toinen lauantai, tänä vuonna 9.6.

”Helsingin rautatientorilla järjestetään saunan päivänä tapahtuma, johon toivotaan mahdollisimman paljon siirrettäviä saunoja. Lisäksi julistetaan sauna­rauha ainakin viidellä eri kielellä”, Saunamestarikillan puheenjohtaja Pekka Paasonen kertoo.

Helsingissä järjestetään saunatapahtuma jo tulevana lauantaina. Se houkuttaa pääkaupunkiin saunojia paitsi maakunnista myös ulkomailta.

”Sauna Unescoon -hankkeeseen liittyen järjestetään tulevan vuoden aikana monenlaisia saunatapahtumia eri puolilla Suomea. Mukana olevien saunatoimijoiden joukko on kattava: saunaseuroja Sallasta Helsinkiin”, Ohmeroluoma kertoo.

”Kaikkia meitä yhdistää halu suojella ja kehittää saunomista perinteenä ja ilmiönä sekä tietysti syvä rakkaus löylyn lumoa kohtaan. Nyt vaan kaikki suomalaiset saunomaan kohti Unescoa.”