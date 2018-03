Jymy laajensi pesäpallosta videopeleihin – e-urheilijoiden treenileirillä tähdätään maailman huipulle

Sotkamossa on tavoitteena olla elektronisen urheilun kasvattajaseura ja lisätä seudun houkuttelevuutta varsinkin nuorten silmissä.

"Joukkueen tavoite on kansainvälinen. Pyrimme olemaan ensin Euroopan kärjessä ja sitten maailman kärjessä", manageri Niklas Pehkonen tarkentaa.

Viisihenkisen SuperJymy-joukkueen lajina on elektroninen urheilu eli videopelien kilpapelaaminen. Sotkamon Jymyn tavoin se aikoo nousta lajinsa huipulle.

Urheiluakatemia on suomalaisille urheilijoille tuttu paikka. Esimerkiksi vastapäättyneiden Peyongchangin olympialaisten suomalaiset yksilömitalistit Iivo Niskanen , Enni Rukajärvi ja Krista Pärmäkoski kuuluvat akatemian kasvatteihin.

Käynnissä on SuperJymyn harjoitusleiri, jossa viisihenkinen joukkue takoo tietokoneen näppäimistöä Vuokatti-Ruka urheiluakatemian tiloissa.

Pauke soi korvissa, vaikka kyse on pelkästä harjoittelusta.

Videopeliliigat ja -turnaukset ovat paisuneet yleisöspektaakkeleiksi 2010-luvun mittaan. Yleisön, mainostajien, sponsorien ja palkintosummien määrät ovat kasvaneet käsi kädessä.

Ilmiön suosioon on alettu herätä perinteisissä urheiluseuroissa, myös Suomessa.

Muun muassa Helsingin IFK, Seinäjoen Jalkapallokerho ja Porin Ässät perustivat omat e-urheilun joukkueet parin viime vuoden aikana.

Iso seuraorganisaatio tarjoaa kokeneille pelaajille paikan kisata ammatikseen, seuroille keinon saavuttaa menestystä ja näkyvyyttä uudessa lajissa.

Lokakuussa 2017 SuperJymy-organisaatio liittyi aluevaltaajien joukkoon. Yhtiö osti viisihenkisen Vitalis-joukkueen, joka sai seuran mukaan uuden nimen SuperJymy.

Videopelijoukkueen muodostavat Jani Jussila, 24, Tony Niemelä, 21, Lasse Uronen, 24, Verneri Junkala, 18 sekä kapteeni Joonas Rantala, 27.

Pehkosen mukaan vastaanotto on paikkakunnalla ollut avoin. Manageri ei murehdi kommentteja, joiden mukaan tietokoneella pelaaminen ei ole oikeaa urheilua.

"Samanlainen asenne oli 2000-luvun alussa lumilautailussa, että ei tämä ole urheilua. Nyt jännitetään, tulisiko siitä olympialaisissa mitali."

SuperJymy-organisaation toimitusjohtaja Mikko Kuosmasen mukaan yhtiö on lähtenyt toimintaan pitkällä tähtäimellä.

Seura haluaa luoda kiinnostuneille nuorille samanlaisen urheilijan urapolun kuin urheiluakatemialla on muissa lajeissa. Polku on rakennettu useissa lajeissa, nyt myös e-urheilussa, yläkoulusta ammattikorkeakouluun asti.

"Tavoite on olla kasvattajaseura. Silloin pystymme tuottamaan urheilijoita sen sijaan, että ostaisimme heitä", toimitusjohtaja tiivistää.

Kuosmanen on ollut rakentamassa urapolkuja urheiluakatemiassa ja Sotkamon urheilulukiossa jo 20 vuotta muun muassa hiihdossa, pesäpallossa ja lumilautailussa.

Hän uskoo, että uusi aluevaltaus on keino saada elinvoimaisuutta alueelle, jossa urheilu on ollut jo aiemmin yksi kantava voima.

"E-urheilu on kasvava laji, jossa nuoret ovat kiinni", hän sanoo. "Jos keskustelee tästä 12–18-vuotiaiden kanssa, he tietävät asiasta paljon enemmän kuin me aikuiset."