Teatterin kummiluokka pääsee kurkistamaan lastennäytelmän kulisseihin

Teatterin aulaan pelmahtaa luokallinen lapsia, joiden posket pakkanen on nipistellyt punaisiksi. Mutta hetkinen, näissä nelosluokkalaisissa on jotain kummallista! Jokainen on kiskaissut päähänsä pipon, joka saa heidät muistuttamaan joko kissaa tai koiraa.

Yksi poika on kääntänyt mustat kissankorvat niskaansa, pari tyttöä on ommellut korviinsa valkoiset sisustat. Ruskeat koirankorvat heiluvat leikkisästi, kun oppilaat ryntäävät kohti naulakkoa.

Sarkolan koulun 4A-luokka on saapunut Kouvolan teatterille kesken talvisen koulupäivän, sillä se on valittu teatterin kummiluokaksi. Kevään aikana koululaiset pääsevät seuraamaan, miten syntyy kissasta ja koirasta kertova näytelmä Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu.

Kummiluokka on käynyt jo kerran aikaisemmin Kouvolan teatterissa. Silloin tutustuttiin rakennukseen aina lavaa ja sen kulisseja myöten.

Tänään on siirrytty teatterin takatiloihin. On aika selvittää, miten näytelmään luodaan puvustus, lavastus ja maskeeraus.

Pitkälle pöydälle on levitetty värikyniä ja kopioita näyttelijöiden valokuvista. Niiden päälle on tarkoitus hahmotella, miten meikin avulla voi muuttaa ihmisen vaikkapa koiraksi, possuksi tai päästäiseksi.

"Mä piirsin tälle silmälasit, että se näkee paremmin", Lucas Sievers esittelee koirapiirrostaan.

"Mä tein kunnon viikset. Ja savupiipun", näyttää Marcus Wallin astetta futuristisempaa koiraansa.

Apua maskin suunnitteluun voi katsoa pöydälle astelluista meikkikirjoista.

"En mä edes tiedä, miltä vuohi näyttää", valittaa joku pöydän toisessa päässä ennen kuin opettaja kehottaa kaivamaan kännykän esille ja etsimään Googlesta.

Vaaleanpunaiset luomivärit ja pinkiksi väritetty nenä. Sofia Päivinen ja Inkeri Rantala suunnittelevat selvästi Possu Röhkötin meikkiä.

"Valittiin tämä, koska vaaleanpunaisen ja pinkin sävyt ovat kivoja", Päivinen sanoo.

Hänen mielestään teatterin kummiluokalla olemisessa on parasta se, että pääsee kesken koulupäivän teatteriin. Viime vuonnakin luokka kävi yhdessä katsomassa Peppi Pitkätossu -näytelmän.

"Mä olen käynyt joku viisisataa kertaa teatterissa perheen kanssa", kehaisee Inkeri Rantala.

Kevään aikana luokka vierailee teatterilla vielä muutaman kerran ennen varsinaisen esityksen näkemistä. Lisäksi kaikki oppilaat ovat lukeneet Timo Parvelan kirjan, johon näytelmä perustuu, ja yhdessä on esitetty kohtauksia näytelmän käsikirjoituksesta.

Kummiteatteritoimintaa järjestetään Kouvolassa nyt kolmatta kertaa. Joka vuosi mukaan on valittu kolmos- tai nelosluokka, viime vuonna Suomen juhlavuoden kunniaksi jopa kolme luokkaa.

Tänä vuonna mukaan haki noin kymmenen luokkaa. Sarkolan koulun 4A-luokan opettaja Anne Rantala kertoo, että he hakivat mukaan ihan viime hetkellä. Mutta onneksi hakivat, oppilaat tuntuvat viihtyvän.

"Tämä täydentää hyvin äidinkielen opetusta ja kasvattaa yhteishenkeä", Rantala huomauttaa.

Luokassa on pohdittu paljon esimerkiksi sitä, miltä Maukan ja Väykän koti näyttää. Siitä syntyi hauska idea, luokka päätti tehdä hahmoille värikkään maton.

"Ajatus on, että jokainen oppilas voisi olla näyttämöllä symbolisesti. Leikkasin oman yöpukuni suikaleiksi ja aloin virkata mattoa. Sitten se on mennyt seuraavaan kotiin", Rantala kertoo.

Tarkoitus on, että jokainen oppilas virkkaa mattoon oman värikkään raitansa. Sen taakse kiinnitetään lappu, jossa on oppilaan nimi.

"Lopputulos on iso matto, jossa kaikki lapset ovat läsnä. Ehkä se ei tule näyttämölle mutta ainakin se jää meidän luokkaamme muistuttamaan tästä yhteisestä projektista."

Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu -näytelmän ensi-ilta on 18.4. Kouvolan teatterissa.