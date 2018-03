Elo-säätiö, Kolatun Juustola, Hannu Lahtela ja Simo Moisio saivat Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinnot

Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahaston ruokakulttuuripalkinnot, yhteensä 12 000 euroa, jaettiin keskiviikkona Gastro Helsinki -ruoka- ja ravintola-alan ammattitapahtumassa. Palkinnon saivat Elo-säätiö, Kolatun Juustola Oy, sallalainen poromies Hannu Lahtela sekä Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Simo Moisio.

Elo-säätiötä palkintoraati kiitti siitä, että se onnistui innostamaan ruoka-alan toimijat yhteistyöhön ja kannustamaan suomalaisia syömään yhdessä Suomi 100 -juhlavuonna. Säätiö on myös vahvistanut suomalaista villiruokaosaamista ja yhdistänyt kouluruokatoimijoita viestimään kouluruokailumme ainutlaatuisuudesta. Se on organisoinut vuosittain kokki- ja tarjoilijakilpailut ja vastannut Suomen osallistumisesta Bocuse d’Or -kokkien maailmanmestaruuskilpailuun.

Kolatun Juustolaa ja yrittäjäpariskunta Janne Tolvia ja Outi Kolattu-Tolvia raati kutsui pienjuustoloiden tienraivaajaksi, joka työllään ja tuotteillaan on edistänyt suomalaisen juustokulttuurin ja pienjuustola-alan kehittymistä ja arvostusta.

Sallalainen pitkän linjan poromies ja yrittäjä Hannu Lahtela on raadin mukaan poroelinkeinon keulakuva, joka on luonut Sallan villiporo -brändin tuottamalla korkealaatuisia poronlihanjalosteita. Lahtela on raadin mukaan Suomen parhaimpien ravintoloiden ykkösporonlihatuottaja, joka on luonut valtakunnalliset verkostot poroelinkeinon toimijoiden, keittiömestarien ja pk-elintarvikesektorin kanssa.

Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Simo Moisio sai palkinnon luonnontuotealan visionäärinä ja kehittäjänä. Moisio on nostanut luonnosta saatavat antimet – marjat, sienet ja luonnonyrtit – siihen asemaan, mikä niille kuuluu, raati kiittää ja mainitsee muun muassa Moision kehittämät tempaukset ja kilpailut alan kannustajina.

Palkinnonsaajat valitsi raati, johon kuului Jaakko Kolmosen rahaston asiamies Petri Kolmonen ja jäsen Kirsi Kolmonen, toimitusjohtaja Erik Båsk Alfred Kordelinin säätiöstä, toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta, kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen Marttaliitosta, toiminnanjohtaja Aira Kuvaja Kotitalousopettajien liitosta sekä keittiömestari Kim Palhus Suomen Gastronomien Seurasta.

Alfred Kordelinin säätiö on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä kulttuurisäätiöistä. Se on jakanut apurahoja keskeytyksettä vuodesta 1920. Vuonna 2018 säätiö jakaa apurahoina yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Jaakko Kolmosen rahasto on yksi viidestätoista Alfred Kordelinin säätiön erillisrahastosta.